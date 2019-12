Vì sao cha mẹ lại bạo hành chính con ruột của mình?

Chị V. đến giờ nhìn lại, thấy đó là một thời gian kinh khủng. Chị không lý giải được vì sao mình lại có hành động bột phát đầy bạo lực như thế.

Trước đó, một clip trên mạng cũng ghi lại cảnh một nam thanh niên ở Tiền Giang dùng tay đánh tới tấp vào mặt con trai khoảng 3 tuổi, mặc cho người vợ gào khóc. Thậm chí anh này còn hét lên “mày có tin tao giết nó luôn không”. Được biết 2 vợ chồng mấu thuẫn do người chồng nghi ngờ vợ có người khác. Do không làm thế nào được, người chồng đã hành hung con mình để “cảnh cáo” vợ.

Lý giải về điều này, thạc sĩ tâm lý Tô Thị Hạnh (tổ chức Hagar) cho biết: “Có rất nhiều lý do dẫn đến hành vi cha mẹ bạo lực với chính con ruột của mình. Thứ nhất, do họ gặp quá nhiều căng thẳng, áp lực trong cuộc sống khiến cho sự thấu cảm giảm đi rất nhiều. Chỉ cần thấy một hành vi trái ý là họ có thể có hành vi bạo lực. Thứ hai, do họ mong đợi quá nhiều về con mình, đến mức chi phối toàn bộ cảm xúc. Và khi con không đạt được như mong đợi thì họ bắt đầu la mắng, đánh đập. Một nguyên nhân nữa là có thể chính cha mẹ đó hồi nhỏ cũng rơi vào những tình huống bị người lớn bạo lực nên họ bị ảnh hưởng. Họ không nhận thức được những tác động, ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ, khi dùng bạo lực để dạy con ”.