Vì sao điểm chuẩn vào sư phạm tăng cao ?

Năm 2020, điểm sàn ngành SP tiếp tục tăng so với các năm trước đó, cao nhất 18,5 bậc ĐH (16,5 CĐ giáo dục mầm non). Ở các phương thức khác, TS cũng phải đạt học lực lớp 12 loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên (trừ các ngành tuyển sinh môn năng khiếu yêu cầu học lực loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5). Ngưỡng điểm này cũng chính là điểm chuẩn thấp nhất vào các ngành SP của các trường. Bên cạnh tình trạng không đủ TS để mở lớp ở nhiều ngành của một số trường ĐH địa phương thì điểm chuẩn nhiều ngành ở các trường đào tạo SP trọng điểm và khu vực có xu hướng tăng dần qua các năm.

Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Đà Lạt, cho biết trong 2 năm trở lại đây, điểm chuẩn các ngành đào tạo SP của trường tăng lên đáng kể so với những năm trước. Bên cạnh một số ngành bằng điểm sàn của Bộ thì điểm chuẩn nhiều ngành cao hơn so với sàn 0,5 - 1 điểm và cao hơn các năm trước đó. Đặc biệt một số ngành có số TS đăng ký xét tuyển cao gấp nhiều lần so với chỉ tiêu cần tuyển như: SP toán học, SP tin học, giáo dục tiểu học, SP tiếng Anh…