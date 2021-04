Vì sao nhiều trường đại học tư tổ chức thi riêng?

Quy định chặt chẽ nên số lượng các trường ĐH tư thục muốn tổ chức kỳ thi riêng cũng giảm hơn trước.

Trong Đề án tuyển sinh năm 2021, ban đầu Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã đưa vào một phương thức xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực riêng do trường tự tổ chức. Tuy nhiên, chỉ mới vài ngày gần đây, lãnh đạo nhà trường đã quyết định tạm hoãn kỳ thi này.

Giải thích lý do của quyết định này, tiến sĩ Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết: “Gần đây, khi họp Hội đồng tuyển sinh, sau khi phân tích các điều kiện, các thành viên thống nhất là muốn củng cố, dành thời gian để chuẩn bị cho việc thi riêng chuẩn mực và kỹ càng hơn. Quan trọng nhất là cần đầu tư nhiều hơn cho ngân hàng đề thi của kỳ thi này. Một lý do khác là, việc xác định chỉ tiêu của trường đào tạo mỗi năm dựa trên quy mô cơ sở vật chất, sinh viên ra trường, sinh viên học tại trường... Sau khi xác định thì chỉ tiêu năm nay của khối sức khỏe bị giảm so với mọi năm. Vì vậy, nếu chia nhỏ chỉ tiêu ra cho kỳ thi riêng thì chưa hợp lý lắm trong khi phương thức xét điểm thi THPT và xét học bạ vẫn thấy đảm bảo chất lượng và đủ nguồn để xét tuyển”.