Việt Nam có trường ĐH lọt top 25 cơ sở nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á

Web of Science (WoS, Clarivate, Mỹ) - cơ sở dữ liệu chuyên thống kê các công trình nghiên cứu khoa học công bố trên các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới, vừa công bố kết quả khoa học và công nghệ các cơ sở nghiên cứu trong giai đoanh 3 năm (2016-2018).

Trong nhóm 25 cơ sở nghiên cứu hàng đầu khu vực Đông Nam Á, dẫn đầu là ĐH Quốc gia Singapore. Tiếp theo là các vị trí: ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore); ĐH Malaya, ĐH Putra Malaysia và ĐH Sains Malaysia (Malaysia).

Điều đáng nói là 3 quốc gia Singapore, Malaysia và Thái Lan có tới 19 trong số 21 ĐH hàng đầu khu vực. Riêng Malaysia chiếm hơn 50% tổng số các cơ sở hàng đầu này.

Việt Nam có một trường ĐH lọt top này là Trường ĐH Tôn Đức Thắng (với vị trí thứ 20 trong top 21 và vị trí 23 trong top 25). Trong giai đoạn 3 năm trên, trường ĐH này công bố 2.373 công trình ISI.

Trước thông tin này, GS-TS Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói: “Đại diện của Việt Nam (tức Trường ĐH Tôn Đức Thắng) có tổng số công trình khoa học-công nghệ ISI là 2.373, con số trên thua ĐH Quốc gia Singapore đến 10,14 lần. Trường này phải mất ít nhất 7 đến 10 năm nữa mới có hy vọng đuổi kịp ĐH Quốc gia Singapore nếu vẫn giữ tốc độ phát triển như 12 năm vừa qua”.

“Ngoại trừ 3 ĐH quá mạnh (ĐH Quốc gia Singapore, ĐH Công nghệ Nanyang và ĐH Malaya) thì các cơ sở khác đều có số lượng công bố ISI trong 3 năm khoảng từ 6.000 đến hơn 7.000 bài (tương đương khoảng 2.000 đến 2.500 bài/năm). Trường ĐH Tôn Đức Thắng với công bố trên 1.000 bài/ năm 2018 và sẽ đạt tối thiểu 1.400 bài/ năm 2019 có thể đuổi kịp các cơ sở này trong từ 3 đến 5 năm tới”, ông Danh nói thêm.

Web of Science là cơ sở dữ liệu chuyên thống kê các công trình nghiên cứu khoa học công bố trên các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới do Viện thông tin khoa học (ISI, Institute for Scientific Information) lập ra. Hiện trang này được duy trì bởi Clarivate Analytics (Mỹ).