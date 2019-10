Vụ án gian lận điểm thi: Khi kỳ thi quốc gia được trao quyền cho một nhóm người

Có một điểm tương đồng đáng sợ là chính những người chịu trách nhiệm trong điều hành kỳ thi cấp quốc gia tại địa phương nhưng lại chỉ đạo làm trái và đứng trước tòa thì chối bỏ trách nhiệm.

Theo cáo trạng và lời khai trước tòa của bà Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Sơn La, ngày 29.6.2018 ông Yến đưa cho bà Nga một danh sách ghi rõ họ tên, số báo danh, địa điểm thi, các môn thi cần nâng điểm, mã đề thi và tổng số điểm cần đạt được của từng thí sinh để bà Nga thực hiện việc nâng điểm cho các thí sinh trong danh sách này.

Về 8 thí sinh mà ông Hoàng Tiến Đức gửi danh sách “nhờ xem điểm”, ông Yến cho rằng: “Bị cáo biết mục đích thủ trưởng nhờ xem trước điểm thi chứ không có ý gì khác”. Mặc dù gửi danh sách thí sinh chỉ để nhờ “xem điểm” nhưng khi HĐXX hỏi sau đó bà Nga có thông báo lại điểm thi của các thí sinh hoặc ông Yến có hỏi lại bà Nga không, thì ông Yến đều trả lời là “không nhận được kết quả từ Nga” và cũng không quan tâm hỏi lại. HĐXX truy: Bị cáo chỉ nhờ xem điểm nhưng trong danh sách mà bị cáo đưa cho bà Nga lại ghi rõ số điểm của thí sinh (ví dụ như 27 điểm) đúng không? Bị cáo Yến đã thừa nhận đúng, nhưng cho rằng đó là số điểm mà “các cháu… tự chấm sau khi thi xong”.

Ngày 17.10, đối chất với ông Nguyễn Ngọc Hà, nguyên Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La (hiện là chuyên viên của Sở), ông Hà khai trước khi chấm thi có trực tiếp chuyển danh sách, thông tin của các thí sinh cho một số thành viên ban chấm thi, trong đó có con gái là K. nhờ “xem điểm”. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng lời khai của ông Hà tại tòa mâu thuẫn với lời khai của con gái mình là K. trước đó. Ông Hà khai, trong tờ thông tin của các thí sinh, bản thân có ghi tổng điểm các môn mà thí sinh tự chấm. Nhưng qua công bố lời khai, K. xác nhận là chưa bao giờ tự chấm điểm nên không thể có số điểm dự kiến để đưa vào danh sách.

Việc Bộ GD-ĐT bổ sung quy định (từ năm 2018) phải dán tem niêm phong các thùng đựng bài thi, cửa ra vào khu vực chấm thi bằng loại giấy mỏng, dễ rách cũng bị các bị cáo vô hiệu hóa bằng cách ký sẵn cả tập tem niêm phong mà không ai kiểm soát tem thừa dùng vào việc gì.

Bị cáo Đỗ Khắc Hưng, nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, được giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia giám sát, bảo vệ, quản lý chìa khóa phòng xử lý bài thi trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, thừa nhận tem niêm phong được chính bị cáo và một cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra của Sở GD-ĐT là ông Đinh Văn An ký sẵn cả tệp. Ông Đinh Văn An thì khẳng định trước tòa sau khi dán xong nếu còn thừa ông sẽ trực tiếp tiêu hủy số tem niêm phong (có sẵn chữ ký), nhưng bị cáo Hưng có làm như vậy không thì ông không nắm được.