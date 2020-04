Vụ LS Bùi Quang Tín tử vong: Đình chỉ công tác 5 cán bộ ĐH Ngân hàng

Theo đó, ông Đoàn Thanh Hà, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đã ký 5 quyết định đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ của trường do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp hiện nay về cách ly, phòng chống dịch Covid -19. Cụ thể gồm: ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế (theo QĐ số 774/QĐ-ĐHNH); ông Lê Trung Nhân, Phó viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế (QĐ số 776-QĐ-ĐHNH); ông Ông Văn Năm, Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (QĐ số 777/QĐ-ĐHNH); ông Phùng Văn Ứng, Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị (QĐ số 778/QĐ-ĐHNH) và ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu (theo QĐ số 775/QĐ-ĐHNH).

Thời gian bị tạm thời đình chỉ công tác của 5 cá nhân này đều là 15 ngày kể từ hôm nay (8.4.2020).

Trước đó, cùng ngày, Phó Thống đống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với ông Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, để tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp hiện nay về cách ly, phòng chống dịch Covid-19 . Tương tự, Ngân hàng Nhà nước cũng có quyết định số 682/ QĐ-NHNN tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, về vi phạm trên. Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.4, ông Trần Việt Dũng Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM mời một số người đến nhà ở chung cư xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM dùng cơm. 8 khách mời có mặt gồm ông Bùi Hữu Toàn, ông Nguyễn Đức Trung, ông Lê Trung Nhân, ông Phùng Văn Ứng, ông Nguyễn Anh Vũ , ông Ông Văn Năm, ông Nguyên (chưa rõ họ) - giảng viên thỉnh giảng và ông Bùi Quang Tín - giảng viên khoa Quản trị kinh doanh . (Riêng ông Nguyên do là giảng viên thỉnh giảng ngoài trường nên không có quyết định đình chỉ công tác).

Trong bữa ăn, trừ ông Bùi Hữu Toàn không uống rượu thì 8 người còn lại đã uống hết 3 chai rượu và 12 chai bia. Đến khoảng 16 giờ, mọi người lần lượt ra về và chỉ còn ông Tín, ông Dũng và ông Nguyễn Đức Trung ở lại. Khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Trần Việt Dũng rời khỏi căn hộ để đi giải quyết công việc và dặn ông Tín và ông Trung khi nào về thì tự khoá cửa nhà. Và khoảng 30 phút sau đó, bảo vệ chung cư nghe tiếng động mạnh ở khu giếng trời thuộc sảnh D2 nên đi kiểm tra và phát hiện ông Bùi Quang Tín nằm bất động, tử vong.