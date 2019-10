Vụ thi hết học phần tại nhà trưởng phòng: Trưởng phòng giáo dục không biết vụ việc?

Ngày 17.10, Sở GD-ĐT Long An đã phúc đáp bằng văn bản đến PV Báo Thanh Niên về quá trình xử lý vụ “Tổ chức thi kết thúc học phần khóa liên thông đại học tại nhà riêng của ông Nguyễn Tấn Lợi, Trưởng phòng GD-ĐT H.Đức Hòa”.

Như Thanh Niên đã thông đưa tin, ngày 10.8, Thanh tra Sở GD-ĐT Long An phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Long An tiến hành kiểm tra và phát hiện lớp học liên kết đạo tạo đại học khoảng 30 người đang thi tại nhà riêng ông Nguyễn Tấn Lợi (ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, H.Đức Hòa). Lớp liên thông này do Trường cao đẳng an ninh mạng Ispace (trụ sở tại TP.HCM) tổ chức.

Theo Sở GD-ĐT Long An, bà Phan Thị Liên vợ ông Lợi là viên chức Trường tiểu học Châu Văn Liêm (TT.Hậu Nghĩa, H.Đức Hòa), đồng thời cũng phụ trách (theo hợp đồng) nhiệm vụ Trưởng phòng tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ và giải quyết việc làm của Trường cao đẳng an ninh mạng Ispace. Bà Liên cho ông Nguyễn Văn Quan, đại diện Trường cao đẳng an ninh mạng Ispace thuê cơ sở tổ chức thi kết thúc học phần các môn học: Anh văn, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin cho các sinh viên lớp liên thông từ trình độ trung cấp mầm non lên đại học mầm non.

“Sở GD-ĐT Long An đã mời ông Nguyễn Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường cao đẳng an ninh mạng Ispace đến làm việc và ông Hoàng Anh đã thừa nhận việc tổ chức thi như vậy là sai so với quy định trong liên kết đào tạo của Bộ GD-ĐT. Hành vi sai phạm của Trường cao đẳng an ninh mạng Ispace bị Thanh tra Sở GD-ĐT Long An xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng và buộc nhà trường phải cam kết thực hiện việc học, thi đúng với quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo đại học để đảm bảo lợi ích cho người học”, Công văn của Sở GD-ĐT Long An nêu rõ.

Quang cảnh buổi họp báo tháng 10 ẢNH: BẮC BÌNH

Cũng theo công văn Sở GD-ĐT Long An, vấn đề dư luận cho rằng Trường cao đẳng an ninh mạng Ispace liên kết với vợ, chồng trưởng phòng GD-ĐT H.Đức Hòa để mở khóa học này là không đúng mà sự thật là trường Ispace liên kết với một trường đại học khác tổ chức.

Về chi phí, thời gian thuê, trách nhiệm của vợ, chồng ông Nguyễn Tấn Lợi, Sở GD-ĐT Long An cho biết Đoàn kiểm tra của Sở ghi nhận nơi bà Liên cho thuê có bàn, ghế ngồi đàng hoàng chứ không phải để cho người học tự do tìm chỗ ngồi để thi như dư luận phản ánh. Riêng về số tiền và thời gian cho thuê thì đoàn kiểm tra không đề cập vì đó là quan hệ dân sự giữa 2 bên. Ngoài ra, khi Đoàn đến kiểm tra thì ông Nguyễn Tấn Lợi không có nhà và việc ông Lợi có biết việc vợ cho thuê nhà (2 vợ chồng đang ở - NV) để tổ chức thi hay không thì Sở GD-ĐT Long An không có thông tin để cung cấp.

Trước đó, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Long An tổ chức vào ngày 9.10, ông Mai Văn Nhiều, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Long An, đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Long An và UBND H.Đức Hòa phải xử lý nghiêm vụ việc này.

“Các vấn đề GD-ĐT rất nhạy cảm và có tác động về xã hội rất lớn. Nhưng cách xử lý của Sở GD-ĐT và UBND H.Đức Hòa như thách đố dư luận vậy. Bởi làm gì có chuyện vợ chồng ở chung nhà mà bà Liên cho thuê nhà ông Lợi không biết, rồi các hành vi của bà Liên với vai trò là viên chức thuộc biên chế ngành GD-ĐT như vậy có đúng không? Tôi đề nghị các cơ quan liên quan phải xử nghiêm, sai đến đâu xử đến đó chứ tránh né, quanh co như vậy là không được”, ông Nhiều nói.