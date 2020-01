Vụ trải nghiệm ở Đà Lạt, một học sinh tử vong: Làm sao ngăn ngừa rủi ro?

Từ vụ học sinh tử vong trong quá trình hoạt động trải nghiệm , lãnh đạo các trường đặt ra câu hỏi: Có nên tổ chức cho học sinh đi học tập trải nghiệm quá xa? Tổ chức đi như thế nào cho an toàn? Làm sao để các em tham gia một cách tích cực, có hiệu quả?

Vậy điều cần bàn là đưa học sinh trải nghiệm ở đâu? Tổ chức như thế nào cho an toàn? Tùy theo đối tượng học sinh mà chọn lựa địa điểm xa gần. Cấp học nhỏ thì đi gần, về trong ngày. Cấp lớn hơn thì đi xa hơn, dài ngày hơn một chút. Đi như thế để các em có đủ thời gian cho sự trải nghiệm.

Địa điểm nơi đến phải đảm bảo các mặt sau: sinh hoạt ăn ở, đi lại, đa dạng các điều kiện để học sinh được học tập và đảm bảo sự an toàn… Về việc tổ chức, nhà trường và các công ty du lịch cần phải có một chương trình hợp lý, chặt chẽ, phải đảm bảo các mặt: phương tiện đi lại, nội quy, lộ trình, nhân sự và y tế…

Tôi đã từng là “người trong cuộc” với nhiều hành trình trải nghiệm của học sinh, tôi đã chứng kiến và nghe nhiều giáo viên các trường kể lại nhiều tình huống chẳng mấy vui vẻ gì. Từ đó mong các trường phải luôn lường trước sự việc bất trắc có thể xảy ra với học sinh. Chẳng hạn sự việc một học sinh lớp 11 suýt nữa bị nước cuốn trôi khi tắm ở khu du lịch Thác Mai (huyện Định Quán, Đồng Nai). Một học sinh lớp 10 tí nữa chết đuối khi tắm ở biển Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) do đùa giỡn với các bạn quá trớn. Cách đây khoảng 4, 5 năm, khi dẫn các em đến cắm trại tại biển Hòn Rơm, trường tôi đã phải tức tốc thuê xe chở một học sinh về thành phố Phan Thiết để cấp cứu lý do là khi dựng cổng tiểu trại, em này đã trèo lên khá cao và chẳng may té xuống, cả phần mông dập xuống đất…