VUS English Hub - Chuyển đổi đa thức trong tiếng Anh tương tác

Tiếng Anh là phương tiện bắc cầu đến tương lai, nơi chúng ta tiếp cận nhiều nguồn lực xã hội cho một cuộc sống tân tiến. Nhưng con đường đi đến tương lai vô hạn ấy phải đi qua không ít cung bậc cảm xúc mông lung, vô định - điều trái ngược với phương châm sống của thế hệ Z. Tự do, phá cách, tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc, gen Z thế kỷ 21 vô hình chung tạo nên thay đổi học thuật mang tính lịch sử.

Những cấu trúc mẫu rập khuôn, quen thuộc “How are you” - “I’m fine thank you, and you?” của thế hệ X, Y dần nhường chỗ cho phương pháp học tiếng Anh đa nguồn, đa nền tảng, đa phương tiện của gen Z hiện đại. Với lợi thế về công nghệ, Gen Z có thể sử dụng đa dạng phương tiện (điện thoại, máy tính bảng, laptop, máy tính bàn,...) để truy cập kho tàng kiến thức vĩ đại của nhân loại từ nhiều nguồn (sách vở, báo chí nước ngoài, âm nhạc, phim ảnh, radio,...) và nền tảng (google, facebook, instagram,...) khác nhau.

Là một thế hệ kết nối, gen Z luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại ngữ trong giao tiếp nhằm hướng đến trải nghiệm đa ngôn ngữ, đa văn hóa. Vì vậy, họ cần nhiều hơn một “trạm thông tin” nơi có thể học tập và thực hành kỹ năng tương tác.

Sự xuất hiện của “Giáo trình vàng trong làng tiếng Anh tương tác”

Tháng 3.2021, VUS chính thức ra mắt Khóa học English Hub - Tiếng Anh Tương Tác Cho Người Trẻ. Sự thành công của English Hub không chỉ nằm ở nội dung tinh hoa được nhà xuất bản nổi tiếng thế giới Macmillan Education thiết kế độc quyền cho học viên VUS mà còn thông qua đó khai thác hệ thức chuyển đổi mới trong cách tiếp cận tiếng Anh cho thế hệ Z.

Giá trị cốt lõi của chương trình nằm ở khả năng cân bằng “tứ trụ” kỹ năng Anh ngữ thế kỷ 21: Kỹ năng giao tiếp (Communication); Tư duy phản biện (Critical Thinking); Tính sáng tạo (Creativity) & Kỹ năng hợp tác (Collaboration). Nội dung thực hành hướng đến chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Không còn lật giở từng trang giáo trình cứng nhắc, khóa học mở ra thế giới Anh ngữ mới với hệ thống 1.000+ video, hình ảnh sinh động chân thực theo chủ đề học tập cập nhật xu hướng toàn cầu, đa dạng lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội, giải trí,...Từ đó, đưa học viên vào lớp học cuộc sống đồng thời kết hợp học tập và giải trí (edutainment).

Không chỉ sử dụng giáo trình cập nhật, App độc quyền English Hub Student’s App và VUS Student Portal còn giúp học viên khai thác tối đa nguồn lực công nghệ trong thời đại kỹ thuật số. Ứng dụng sáng tạo đa nền tảng với thư viện nội dung tiếng Anh khổng lồ mang đến trải nghiệm thực hành tiếng Anh 24/7. Đặc biệt, nhằm chuẩn hóa kỹ năng phát âm, giáo trình English Hub tích hợp trí tuệ nhân tạo AI phản hồi và sửa lỗi phát âm chuẩn xác cho học viên.

Là Hệ thống đào tạo Anh ngữ và ngoại khóa hàng đầu Việt Nam, VUS đã đưa về Việt Nam Linguaskill - bài kiểm tra năng lực Anh ngữ trực tuyến nhanh chóng và thuận tiện được hỗ trợ bởi công nghệ Trí tuệ nhân tạo của Cambridge Assessment English. Từ đó, mỗi học viên English Hub đều được nâng cấp năng lực Anh ngữ dựa trên quy chuẩn quốc tế.

Chỉ trong 1 tháng ra mắt, khóa học đã nhận được sự đánh giáo cao từ hàng loạt người nổi tiếng

Khiemslay - host chương trình IELTS Face-Off mùa 5 của VTV7 chia sẻ: “Gen Z tụi mình bây giờ không chỉ đơn thuần là học tiếng Anh, mà còn phải học theo cách sáng tạo nhất, bắt trend nhất, hiện đại nhất. Nào là qua clip tiktok, nào là qua rap, nào là bằng công nghệ AI sang xịn mịn. Cái gì cũng phải nhất mới được! Đó cũng là lý do mình thích VUS English Hub - Khóa học tiếng Anh tương tác dành cho người trẻ được thiết kế độc quyền bởi VUS và NXB Macmillan với vô vàn công nghệ độc đáo”.

“Thật may mắn khi giờ đây MEE đã tìm được một App độc quyền sử dụng công nghệ AI giúp MEE kiểm tra và rèn luyện chuẩn hoá kỹ năng phát âm. App này được sử dụng trong bộ giáo trình English Hub - Tiếng Anh Tương Tác Cho Người Trẻ - một sự kết hợp tuyệt vời giữa VUS và NXB hàng đầu thế giới Macmillan”, ca sĩ AMEE chia sẻ

Ca sĩ gen Z Phương Mỹ Chi cũng ấn tượng bởi VUS English Hub “ Khóa học xịn xò được đánh giá đúng chuẩn theo thang đo lingualskill của Cambrigde. Muốn chuẩn có chuẩn, muốn high tech có luôn công nghệ AI kiểm tra từng lỗi phát âm, đọc đến khi nào đúng mới thôi. Rất xịn, rất ghiền”.