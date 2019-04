Xác minh clip bảo mẫu đánh đập, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ

Ngày 28.4, ông Nguyễn Tấn Lợi, Trưởng phòng GD-ĐT H.Đức Hòa ( Long An ), cho biết đang xác minh thông tin đang lan truyền trên mạng cảnh một bảo mẫu dùng tay đánh liên tiếp vào đầu một trẻ mầm non và xúc cơm nhồi nhét vào miệng trẻ. “Qua thông tin, nơi xảy ra vụ việc là một cơ sở nhóm lớp mầm non độc lập tư thục tên H.B.H, ở ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ. Hiện giờ, tôi và chính quyền địa phương đang xuống tận cơ sở này để xác minh, kiểm tra và sẽ sớm có thông tin chính thức”, ông Lợi cho biết.