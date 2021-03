Xét tuyển đại học: Tỉ lệ trúng tuyển cao nhưng chỉ 60% nhập học

Kết quả xét tuyển sau lọc ảo và nhập học đợt 1 bằng kết quả thi THPT cho thấy, mặc dù tỉ lệ trúng tuyển rất cao so với chỉ tiêu nhưng tỉ lệ nhập học rất thấp. Cụ thể, có 390.182 thí sinh trúng tuyển (vượt 26,98% so với chỉ tiêu), nhưng 60,45% trong số đó nhập học (235.873). Tuy vậy, tỉ lệ thí sinh mà các trường tuyển sinh được trong năm 2020 (76,76% so với chỉ tiêu) cao hơn cùng kỳ so với năm 2019 (73,72%).