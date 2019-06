Yêu cầu Ocean Edu Đồng Hới dừng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ

Ngày 18.6, Sở GD-ĐT Quảng Bình xác nhận đã phát công văn yêu cầu Công ty CP phát triển giáo dục Bình Định dừng ngay các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Ocean Edu Đồng Hới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cho đến khi có quyết định thành lập và được cấp phép hoạt động.

Theo công văn, Công ty CP phát triển giáo dục Bình Định đang tiến hành các thủ tục để xin cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Ocean Edu Đồng Hới. Do chưa đảm bảo một số điều kiện nên Sở GD-ĐT chưa cho phép thành lập và cấp giấy phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho trung tâm này theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua, Công ty CP phát triển giáo dục Bình Định đã tổ chức khai trương trung tâm (tại địa chỉ trên) và đã thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

Ảnh: Trương Quang Nam Nhiều phụ huynh đến trung tâm này đón con trẻ học ở tầng 3 vào ngày 15.6

Trước đó, ngày 17.6, Báo Thanh Niên đã có bài phản ánh Trung tâm ngoại ngữ chưa được cấp phép vẫn hoạt động

Theo quảng cáo trên trang Facebook Ocean Edu Đồng Hới thì hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu được đầu tư bởi trường Lincoln School of Management Singapore với hệ thống hơn 50 chi nhánh trên khắp 30 tỉnh thành của cả nước. Trung tâm Ocean Edu Đồng Hới nằm trong hệ thống đó. Ngày 20.4, Ocean Edu Đồng Hới tổ chức lễ khai trương, rất đông phụ huynh và học sinh đã tham dự buổi lễ. Sau đó, trung tâm liên tục chiêu sinh và đào tạo nhiều hệ chương trình khác nhau.

Ảnh: Trương Quang Nam Hiện công nhân đang lắp ghép sàn ngăn cách tầng 1 và 2

Sau khi tiếp nhận phản ánh việc đào tạo “chui” của Ocean Edu Đồng Hới, PV Thanh Niên tìm hiểu thì được biết, ngôi nhà hoạt động của trung tâm vốn dĩ được xây dựng để làm phòng trưng bày ô tô, xe máy nên bên trong thiết kế trụ bê tông cao tạo khoảng không rộng lớn. Khi thuê lại làm nơi dạy ngoại ngữ, công ty này đã cải tạo lại bằng cách khoan trụ bê tông để lắp ghép 1 sàn bằng giá sắt ngăn cách tạo tầng 1 và tầng 2.

Ghi nhận PV trong nhiều ngày cho thấy, công nhân vẫn đang tiến hành lắp ghép, gò hàn tia lửa bắn tung tóe rất nguy hiểm, dễ gây cháy nổ. Thế nhưng trên tầng 3, vẫn tổ chức chiêu sinh dạy học. Được biết hiện nay Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Ocean Edu Đồng Hới cũng chưa đáp ứng được yêu cầu và cấp chứng nhận về phòng cháy chữa cháy.