Giấu chai nước trong quần lót để qua mặt kiểm tra ma túy, vẫn bị phát hiện

Ngày 1.6, Công an xã Ngãi Giao cho biết, đơn vị đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý nhiều đối tượng liên quan các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm ma túy theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, thời gian qua, Công an xã Ngãi Giao liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều vụ án phức tạp liên quan ma túy.

Trước đó, tối 10.5, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Tổ công tác 363 Công an xã Ngãi Giao phát hiện Võ Văn Hoàn (35 tuổi, ở xã Nghĩa Thành) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra nhanh, Hoàn dương tính với ma túy loại Methamphetamine. Cơ quan công an cho hay, để đối phó, trước khi test ma túy, Hoàn đã giấu chai nước trong quần lót nhằm tráo đổi khi kiểm tra nước tiểu, song vẫn bị phát hiện.

Mở rộng điều tra, công an xác định ngày 5.5, Đồng Thế Tuấn (bạn của Hoàn) đã rủ Hoàn hùn tiền mua ma túy đá sử dụng. Cả 2 dùng một tài khoản Zalo ảo liên hệ với tài khoản tên "Cu Anh" để đặt mua gói ma túy đá giá 800.000 đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an truy xét bắt giữ Nguyễn Doãn Anh (35 tuổi, quê Hà Tĩnh) là đối tượng bán ma túy. Để đối phó cơ quan chức năng, Doãn Anh yêu cầu người mua chuyển tiền trước vào tài khoản Momo với tên ảo rồi hẹn giao ma túy tại một bãi xe ở phường Tân Thành.

Tiếp đó, ngày 18.5, qua công tác kiểm tra, Công an xã Ngãi Giao phát hiện Phùng Đình Dũng (32 tuổi, ở xã Ngãi Giao) dương tính với ma túy Methamphetamine.

Quá trình điều tra mở rộng, công an phát hiện một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng ma túy, bắt thêm 13 đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng liên lạc với nhau thông qua các ứng dụng mạng xã hội, thường xuyên xóa dữ liệu sau khi giao dịch. Việc thanh toán mua bán ma túy được thực hiện qua ví điện tử, trong khi ma túy được cất giấu tại các địa điểm đã hẹn trước, địa bàn giáp ranh thay vì giao nhận trực tiếp nhằm tránh bị phát hiện.

Cơ quan công an nhận định phần lớn các đối tượng trong đường dây còn trẻ tuổi, có mối quan hệ quen biết nhau.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.