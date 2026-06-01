Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giấu chai nước trong quần lót để qua mặt kiểm tra ma túy, vẫn bị phát hiện

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
01/06/2026 09:49 GMT+7

Người đàn ông 35 tuổi giấu chai nước trong quần lót để giở trò qua mặt công an khi xét nghiệm ma túy, song vẫn bị phát hiện.

Ngày 1.6, Công an xã Ngãi Giao cho biết, đơn vị đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý nhiều đối tượng liên quan các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Giấu chai nước trong quần lót để qua mặt xét nghiệm ma túy, vẫn bị phát hiện - Ảnh 1.

Võ Văn Hoàn dương tính với ma túy đá

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm ma túy theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, thời gian qua, Công an xã Ngãi Giao liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều vụ án phức tạp liên quan ma túy.

Trước đó, tối 10.5, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Tổ công tác 363 Công an xã Ngãi Giao phát hiện Võ Văn Hoàn (35 tuổi, ở xã Nghĩa Thành) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. 

Qua kiểm tra nhanh, Hoàn dương tính với ma túy loại Methamphetamine. Cơ quan công an cho hay, để đối phó, trước khi test ma túy, Hoàn đã giấu chai nước trong quần lót nhằm tráo đổi khi kiểm tra nước tiểu, song vẫn bị phát hiện.

Mở rộng điều tra, công an xác định ngày 5.5, Đồng Thế Tuấn (bạn của Hoàn) đã rủ Hoàn hùn tiền mua ma túy đá sử dụng. Cả 2 dùng một tài khoản Zalo ảo liên hệ với tài khoản tên "Cu Anh" để đặt mua gói ma túy đá giá 800.000 đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an truy xét bắt giữ Nguyễn Doãn Anh (35 tuổi, quê Hà Tĩnh) là đối tượng bán ma túy. Để đối phó cơ quan chức năng, Doãn Anh yêu cầu người mua chuyển tiền trước vào tài khoản Momo với tên ảo rồi hẹn giao ma túy tại một bãi xe ở phường Tân Thành.

Giấu chai nước trong quần lót để qua mặt xét nghiệm ma túy, vẫn bị phát hiện - Ảnh 2.

Tuấn cùng Hoàn sử dụng ma túy đá

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Giấu chai nước trong quần lót để qua mặt xét nghiệm ma túy, vẫn bị phát hiện - Ảnh 3.

Hai đối tượng thực hiện hành vi mua bán ma túy

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Giấu chai nước trong quần lót để qua mặt xét nghiệm ma túy, vẫn bị phát hiện - Ảnh 4.

Dụng cụ sử dụng ma túy được các đối tượng giấu ở suối

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Giấu chai nước trong quần lót để qua mặt xét nghiệm ma túy, vẫn bị phát hiện - Ảnh 5.

Công an triệt phá các nhóm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp đó, ngày 18.5, qua công tác kiểm tra, Công an xã Ngãi Giao phát hiện Phùng Đình Dũng (32 tuổi, ở xã Ngãi Giao) dương tính với ma túy Methamphetamine.

Quá trình điều tra mở rộng, công an phát hiện một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng ma túy, bắt thêm 13 đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng liên lạc với nhau thông qua các ứng dụng mạng xã hội, thường xuyên xóa dữ liệu sau khi giao dịch. Việc thanh toán mua bán ma túy được thực hiện qua ví điện tử, trong khi ma túy được cất giấu tại các địa điểm đã hẹn trước, địa bàn giáp ranh thay vì giao nhận trực tiếp nhằm tránh bị phát hiện.

Cơ quan công an nhận định phần lớn các đối tượng trong đường dây còn trẻ tuổi, có mối quan hệ quen biết nhau.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

TP.HCM: Phát hiện nhiều bảo vệ chung cư, bến cảng dương tính ma túy

TP.HCM: Phát hiện nhiều bảo vệ chung cư, bến cảng dương tính ma túy

Trong cao điểm đấu tranh làm sạch địa bàn, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện nhiều trường hợp bảo vệ ở chung cư, bến cảng dương tính với ma túy.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy Công An TP.HCM TP.HCM Cao điểm tội phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận