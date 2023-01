Gìn giữ hình ảnh quốc gia nơi cửa ngõ

Như Thanh Niên thông tin, liên quan đến vụ du khách Singapore Kugan Pillai “tố” an ninh cửa khẩu sân bay Nội Bài vòi tiền “tip”, đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một cán bộ xuất nhập cảnh để làm rõ thông tin phản ánh. Vị đại diện A08 cho hay, chiều 3.1, ngay sau khi nhận được phản ánh của phóng viên Báo Thanh Niên về sự việc, cơ quan này đã chuyển thông tin cho Trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (thuộc A08) để kiểm tra, xác minh và đề nghị xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Ngày 5.1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có báo cáo ban đầu gửi A08 và Bộ Công an, ngay lập tức, A08 có động thái xử lý ban đầu là tạm đình chỉ công tác một cán bộ được xác định có liên quan để xác minh thêm. A08 cũng cho hay, sự việc vẫn đang trong quá trình xác minh nên chưa thể cung cấp thêm thông tin, nhưng cam kết sẽ xử lý nghiêm cán bộ nếu phát hiện sai phạm.

Cần sớm làm sáng tỏ vụ việc

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ, nếu đúng như du khách phản ánh thì cần xử lý thật nghiêm. “Tôi không biết thực hư thế nào nên mong cơ quan có thẩm quyền cần nhanh chóng điều tra làm rõ. Nếu đúng như phản ánh, phải phạt thật nghiêm vì làm xấu bộ mặt quốc gia”, BĐ Nhật Huy thẳng thắn.

Tương tự, BĐ Nhạc ý kiến: “Bước xử lý ban đầu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh là hợp lý, nếu có chuyện vòi tiền trắng trợn như thế này thì nhất thiết phải cho người vi phạm thôi việc, ra khỏi ngành”.

Còn BĐ Lam Trà viết: “Hoan nghênh cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra ngay vì nó ảnh hưởng đến uy tín, bộ mặt của quốc gia mình. Đây là chuyện nghiêm trọng chứ không phải đơn giản. Mong sự việc được làm rõ càng sớm càng tốt”.

“Tôi và rất nhiều người mong chờ câu trả lời từ cơ quan điều tra. Chúng ta không thể để hình ảnh quốc gia bị ảnh hưởng như vậy được. Sai thì xin lỗi, còn du khách phản ánh không đúng thì lên tiếng nói rõ. Chứ theo dõi tin này, tôi chắc nhiều người nước ngoài sẽ nảy sinh tâm lý e ngại khi đến VN”, BĐ Phan Bình mong mỏi.





Chung tay trị tận gốc nạn vòi vĩnh

BĐ cho rằng đây không phải lần đầu tiên hành vi xấu xí kiểu này bị tố giác. “Các cơ quan chức năng cần có giải pháp để chấm dứt tình trạng này. Ngoài nghiêm túc chấn chỉnh đội ngũ làm việc ở đây, cũng cần có cơ chế giám sát chặt chẽ, qua camera chẳng hạn, hoặc có đường dây nóng độc lập để người dân phản ánh nếu có vụ việc xảy ra. Cần kiên quyết làm mạnh để giữ hình ảnh VN trong mắt bạn bè cũng như du khách”, BĐ Xuân Thắng ý kiến.

Điều tra, nếu có thật như tố cáo thì xử lý nghiêm khắc, vì làm ảnh hưởng, tai tiếng hình ảnh đất nước! Luc Nếu nội dung du khách phản ánh là đúng, thì ngay và luôn loại nhân viên xuất nhập cảnh này ra khỏi ngành. Vũ Hoàng Sau động thái ban đầu quyết liệt, việc xác minh cần khẩn trương để có câu trả lời với dư luận, với du khách và đưa ra giải pháp chấn chỉnh. Không thể để hình ảnh quốc gia bị ảnh hưởng chỉ vì vài cá nhân. Hien Huynh

BĐ Ngọc Diệp cho rằng một mình cơ quan chức năng thôi chưa đủ, mà phải có sự chung tay của tất cả người dân để trị tận gốc nạn vòi vĩnh. “Để chấm dứt hành vi xấu xí này thì mỗi người dân chúng ta nếu có bị vòi vĩnh cần mạnh dạn tố cáo, kèm đầy đủ bằng chứng, thay vì thỏa hiệp, im lặng cho qua. Chỉ có sự kiên quyết như vậy cùng với cơ chế giám sát chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền thì mới mong chấm dứt nạn vòi vĩnh”, BĐ này góp ý thêm.

“Ngoài các giải pháp của cơ quan chức năng, cũng rất mong mọi người ở từng vị trí công tác của mình, trước khi làm gì cũng cần suy nghĩ thật thấu đáo, đừng vì những lợi lộc nhỏ bé của bản thân mà làm phương hại hình ảnh quốc gia”, BĐ Thiệu Huy ý kiến.

“Phải luôn ý thức ta đang là bộ mặt quốc gia, luôn giữ trong sạch và hình ảnh ấn tượng với người nước ngoài. Đừng bao giờ vì cái gì mà làm xấu, ảnh hưởng lòng tự tôn dân tộc, lòng tự trọng của người VN, phương hại đến hình ảnh quốc gia...”, BĐ Hong Do nhắn nhủ.