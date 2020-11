7 giải thưởng 'Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi' được trao cho người tham gia chống Covid-19

Trong số 56 đại biểu đạt giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ” giỏi toàn quốc năm 2020, có 33 đại biểu là công chức nhà nước đang công tác ở các cơ quan hành chính, đoàn thể từ cấp huyện đến T.Ư; 13 đại biểu là viên chức đang công tác ở các đơn vị, trung tâm sự nghiệp; 10 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong các đơn vị quân đội, công an. Trong số 56 đại biểu, có 2 đại biểu đã nhận bằng khen của Thủ tướng (anh Phạm Văn Ri Sing, Trưởng phòng Đào tạo - Giới thiệu việc làm, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thanh niên xung phong, Lực lượng Thanh niên xung phong; anh Lê Anh Tùng, Phó đội trưởng Đội , Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.Hải Phòng). 1 đại biểu nhận Huy chương chiến sĩ vẻ vang Hạng ba của Chủ tịch nước là anh Võ Thanh Nhẫn, công an H.Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. 7 đại biểu trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 gồm: anh Nguyễn Huỳnh Phương Bảo, Phó trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông, Sở TT-TT TP.HCM; anh Trần Anh Tú, Viện vệ sinh dịch tễ T.Ư; bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư; bác sĩ Nguyễn Xuân Thành, Khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư; anh Nguyễn Trí Thức, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng Trong số các đại biểu nhận giải thưởng, có 2 nhà báo gồm: chị Cao Thị Thùy Giang, phóng viên Báo điện tử Vietnam plus, thông tấn xã Việt Nam; chị Nguyễn Thị Đoàn Duyên, phóng viên Trung tâm Truyền hình thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam.