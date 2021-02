Bạn trẻ nước ngoài 4 năm ăn tết Việt

Nhiều năm ăn tết Việt

Adan cho biết không khí tết ở Việt Nam khiến cậu vô cùng thích thú. Đó là một cảm giác rất mới mẻ với anh. “Nó làm cho tôi cảm thấy thư giãn sau khi trải qua một khoảng thời gian dài đi làm, tôi cảm thấy rất trân trọng và hạnh phúc”.

Lý do Adan tới Việt Nam là vì đi với người yêu. Hai người đã gặp nhau lần đầu tiên ở nước ngoài, học tập và làm việc chung. Sau đó Adan theo người yêu về Việt Nam để làm việc và thực hiện một số dự án kinh doanh . Khi tới Việt Nam, Adan cảm thấy được kết nối với con người Việt Nam , rất thích môi trường ở đây nên đã quyết định gắn bó lâu dài.

Trong khi đó, Alex Ward, 29 tuổi, đến từ Mỹ, cũng có 3 năm ăn tết Việt

“Trước đây tôi có dịp sang Việt Nam đón một cái tết ở Hà Nội. Năm vừa rồi tôi đón tết ở Sài Gòn còn năm nay ăn tết ở Đà Lạt. Tôi cảm thấy tết là một thời gian rất đặc biệt đối với người Việt Nam. Mọi người thật sự trân trọng và nâng niu truyền thống tết của dân tộc mình. Đây là thời điểm mà mọi người đi chậm lại một chút, mọi người dành thời gian cho bản thân, gia đình và những người thân yêu của mình”, Alex nói.

Anh cùng bạn gái của mình là Geneva (người Philippines) đến Việt Nam làm việc, bận rộn với những công việc riêng. Geneva làm việc từ xa để quản lý khách hàng cho một công ty thiết kế, sáng tạo.

Họ vô tình gặp một bạn trẻ người Việt và cùng mở mô hình quán cà phê thường gọi à “trạm phục hồi tinh thần cho các chú chó bị ngược đãi hoặc bỏ rơi” tại Q.2, TP.HCM và Đà Lạt. Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 1 năm vận hành, mô hình này đã nhận chăm sóc 40 trường hợp chó bị bỏ rơi và hơn 15 chú chó đã tìm được người chủ thích hợp.

Nói về năm mới, Alex gửi lời chúc: “Hy vọng mọi người sẽ có một năm mới đầy ý nghĩa”.

"Cảm thấy biết ơn khi được ở Việt Nam"

Gia đình của Adan Simpson vẫn ở nước ngoài, anh mong có cơ hội đưa họ về Việt Nam tham quan.

Adan cho biết anh đang làm giảng viên cho một trường chuyên đào tạo về ngành khách sạn du lịch , thuộc một resot 5 sao ở Vũng Tàu: “Đó là ngôi trường quốc tế, tôi có thể giúp cho các bạn học sinh nơi đây biết thêm về ngành nhà hàng khách sạn, ẩm thực”.

Adan Simpson nhớ gia đình do phải xa cách bởi Covid-19 NVCC

Đại dịch kéo dài suốt năm 2020 khiến Adan “mắc kẹt” tại Việt Nam khá lâu và không được thăm gia đình. “Tôi nhớ nhà”, Adan bày tỏ cảm xúc và tải lên một bức ảnh selfie ghi cảnh anh và người thân ăn bánh, uống cà phê giữa phố.

Adan đến từ thị trấn Emerald, bang Queensland, Úc. Anh nói: “Tôi cũng muốn về nhà để ở bên cạnh ba mẹ, chăm sóc ông bà, những người lớn tuổi ở bên đó. Mặc dù nơi gia đình tôi đang ở không bị ảnh hưởng nhiều vì dịch nhưng dù sao vẫn cảm thấy khá lo lắng”.

Tuy nhiên, anh cảm thấy biết ơn khi được ở Việt Nam, một đất nước bình an, chính phủ có những biện pháp chống dịch tốt. “So với nhiều nước thì Việt Nam là một trong những quốc gia an toàn. Tôi cảm thấy may mắn và trân trọng khi được ở đây”.

“Qua trận dịch này, tôi học được sự yêu thương gia đình, sự kiên nhẫn… vì năm 2020 rất nhiều kế hoạch của tôi bị thay đổi”, 9X Úc tâm sự.