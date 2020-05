Bạn trẻ thích thú rủ nhau về Cung An Định sau MV của Hòa Minzy

Ngày 13.5 vừa qua, ca sĩ Hòa Minzy đã cho ra mắt MV Không thể cùng nhau suốt kiếp. Đoạn MV dài gần 9 phút và được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình đẫm nước mắt giữa vua Bảo Đại cùng hoàng hậu Nam Phương trong bối cảnh những năm 1934 - 1946.

Cung An Định (tọa lạc tại số 179B Phan Đình Phùng, P.Vĩnh Ninh, TP.Huế) quay mặt về hướng nam, phía dòng sông An Cựu

Sau 4 ngày công chiếu, MV đã đạt hơn 12 triệu lượt xem và chính thức đạt top 1 thịnh hành YouTube Việt Nam. Hơn nữa, MV của Hòa Minzy còn gây ấn tượng khi vào top thịnh hành của YouTube tại một số quốc gia như Nhật Bản, Singapore, Úc, Hàn Quốc.

Nhiều bạn trẻ ở Huế đã rủ nhau đến Cung An Định check-in sau khi MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp" của Hòa Minzy được lên sóng

Đáng chú ý, toàn bộ bối cảnh của MV hầu như được quay ở Thừa Thiên-Huế với những địa điểm thuộc Quần thể di tích cố đô như Đại Nội, Cung An Định hay dòng sông An Cựu thơ mộng, hiền hòa.

Bạn trẻ cùng nhau lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tại di tích cổ kính này

Ngay sau khi MV của Hòa Minzy được công chiếu, những ngày này, Cung An Định đang trở thành địa điểm thu hút nhiều du khách và các bạn trẻ đến tham quan, chụp hình.

Nguyễn Thị Thúy Hạnh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Huế, háo hức chụp hình cùng đám bạn, chia sẻ: “Xem trong MV Không thể cùng nhau suốt kiếp, mình thấy ở Cung An Định có rất nhiều công trình kiến trúc độc đáo, cổ kính và rất đẹp nữa, nên mình liền rủ bạn đến đây tham quan, tiện thể chụp luôn vài tấm ảnh làm kỷ niệm”.

Dòng sông An Cựu thơ mộng và hiền hòa cũng là bối cảnh trong MV

Vô cùng thích thú khi xem xong MV, Trần Thị Trúc Thu, cựu sinh viên Trường ĐH Phú Xuân, kể: “Ngay sau hôm MV công chiếu là mình đã nhắn với mấy đứa bạn nói kiểu gì các địa điểm ở đây cũng rất hot trong thời gian tới. Thế là cả nhóm quyết định đến Cung An Định để chụp hình đăng Facebook khoe với bạn bè. Nói chung, học và làm việc ở Huế lâu rồi nhưng giờ mình mới đến Cung An Định, nhờ những MV như thế này hay như phim Mắt biếc trước đây mà mình mới có dịp tự hào với bạn bè là Huế nơi mình sống đẹp biết nhường nào”.

Nhiều bối cảnh đẹp cho những bộ ảnh lung linh của bạn trẻ tại Cung An Định

Còn Nguyễn Hoàng Minh Tâm, sinh viên Trường ĐH Y dược Huế, thì chia sẻ: “Lúc đầu khi đến Cung An Định, mình chưa biết nơi đây lại là bối cảnh trong MV mới nhất của Hòa Minzy đang hot hiện nay cho đến khi bạn mình nói ra, tự nhiên thấy càng thích hơn. Mình tìm hiểu trên mạng thấy ở đây từng tổ chức nhiều show diễn thời trang, có nhiều góc ảnh đẹp nên mình quyết định đến đây chụp một bộ ảnh để dự thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020”.

Đây cũng là dịp để bạn trẻ hiểu hơn về các di tích lịch sử

Hiện tại, giá vé vào tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế nói chung và Cung An Định nói riêng được giảm 50%, là cơ hội để bạn trẻ thỏa sức đến đây tham quan và chụp hình

Hiện tại, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đang triển khai chương trình giảm 50% giá vé vào tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế nói chung và Cung An Định nói riêng đến hết ngày 31.7 để kích cầu du lịch sau dịch Covid-19. Như thế những bạn trẻ sau khi xem xong MV của ca sĩ Hòa Minzy, có thể thỏa sức đến những địa điểm như Cung An Định để tham quan và chụp hình mà không phải lăn tăn về giá vé. Và cũng chính vì thế mà Cung An Định những ngày này rất đông bạn trẻ tìm về.