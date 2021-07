Bạn trẻ thời 4.0 làm gì trong những ngày hè giãn cách xã hội?

Chị Nguyễn Phương Chi, tác giả của trang blog nổi tiếng The Present Writer, cũng sở hữu nhiều tập podcast được các bạn trẻ ưa chuộng. Là tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, những tập podcast của chị thường theo phong cách thư giãn nhưng đầy kiến thức bổ ích. “Quá trình chỉnh sửa là lúc cực nhất, vì thế khi thu âm, mình phải cố gắng nói sao cho mượt. Nếu có quá nhiều lỗi, thì lúc biên tập sẽ rất vất vả. Vì thế khi mới bắt đầu, các bạn nên có kịch bản chi tiết, chọn một nơi im ắng như phòng riêng để hạn chế tạp âm”, chị Phương Chi chia sẻ.

Các tập podcast thường được đăng tải trên những ứng dụng âm thanh như Spotify, Soundcloud, Anchor... Ai cũng có thể nghe vào lúc nào mình thích chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.

Tương tự với hình thức podcast, các video gắn nhãn Study With Me cũng dần trở thành trào lưu trong 2 năm trở lại đây. Các video này thường gây bất ngờ với lượt xem khủng nhưng nội dung thì rất đơn giản, toàn bộ thời gian học bài, làm việc của người quay.

Tường Nguyên, học sinh TRường THPT Gia Định (TPHCM), sở hữu một kênh YouTube với hơn 120.000 theo dõi, chủ yếu đăng tải các video Study With Me, tiết lộ: “Mình thường dọn bàn học để tạo không gian gọn gàng, căn chỉnh góc quay để lấy ánh sáng tốt nhất trước khi bắt đầu. Thật ra quay video này cũng giúp mình tập trung hơn trong suốt quá trình học”.

Bên cạnh Study With Me, các video ghi hình lại quá trình nấu ăn, tập thể dục, trồng cây cũng được tìm kiếm với tần suất cao những ngày gần đây. Ngoài ra, còn rất nhiều cách giải trí thú vị khác để các bạn trẻ thế hệ 4.0 có thể thử trong kỳ nghỉ hè “tại gia” do giãn cách xã hội