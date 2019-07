'Báo Thanh Niên đã làm cầu nối để nhiều người biết đến giúp đỡ em'

Trên là chia sẻ của Nguyễn Ngọc Phương Thảo với chúng tôi vào ngày 25.7, sau khi nhận được suất học bổng “Thắp sáng niềm tin” trị giá 15 triệu đồng, do Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM trao tặng.

Phương Thảo là học sinh lớp 12A10, Trường THPT Giồng Ông Tố, Q.2, TP.HCM, nhân vật trong bài viết Nghị lực mùa thi Cùng giúp cô gái mồ côi cha vào đại học đăng trên Báo Thanh Niên vào ngày 15.6.

Nguyễn Ngọc Phương Thảo và mẹ là chị Trần Thị Thúy An chia sẻ khi nhận được suất học bổng "Thắp sáng niềm tin" Lê Thanh

Phương Thảo tâm sự: “Bài viết về nghị lực mùa thi được đăng trên Báo Thanh Niên về em là cái cầu nối để nhiều người biết đến hỗ trợ và truyền cho em có thêm động lực để thực hiện ước mơ. Có một thầy giáo dạy tiếng Anh đến nhà hứa với mẹ nhận em vào học tiếng Anh miễn phí tại trung tâm của thầy; có một mạnh thường quân đến tận nhà trao cho gia đình em khoản tiền mặt 10 triệu đồng để trang trải cho việc học sắp tới nhưng họ giấu tên. Và hôm nay, niềm vui của em như được nhân lên gấp bội khi được các cô chú, anh chị của Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM đến tận nhà trò chuyện, thăm hỏi và trao cho em suất học bổng trị giá 15 triệu đồng để em có thể trang trải học phí và cuộc sống của gia đình”.

Phương Thảo chia sẻ: “Những tình cảm, lời động viên tinh thần cũng như vật chất mà em nhận được trong những ngày qua của tất cả mọi người là món quà rất lớn giúp em tiếp tục phấn đấu học tập, thực hiện ước mơ của mình; đồng thời giúp gia đình em có thể vượt qua những khó khăn, hướng đến cuộc sống tốt hơn trong tương lai...”.

Nguyễn Thị Phương Thảo tại lễ trao học bổng Lê Thanh

Chị Trần Thị Trường An (47 tuổi, mẹ của Thảo) chia sẻ: “Ba của Thảo đã mất cách đây 2 năm do tai nạn giao thông, khi ấy Thảo mới vừa bước vào năm học lớp 10. Trước đây, anh ấy là trụ cột gia đình nhưng vai trò này bây giờ tôi phải đảm đương để lo cho 2 con là Phương Thảo và Nguyễn Ngọc Như Ý (đang học lớp 4) tiếp tục ăn học. Hiện tôi làm thợ may tại nhà thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng...”.

Được biết, Nguyễn Ngọc Phương Thảo đã trúng tuyển vào Khoa Luật (Học viện Cán bộ TP.HCM).