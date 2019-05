Bé 13 tuổi đóng cảnh nóng trong 'Vợ ba': Trẻ em có nên diễn vai nhạy cảm?

Phim Vợ ba là phim độc lập của nữ đạo diễn Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair) và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đầu tư gần 30 tỉ đồng, từng nhận nhiều giải thưởng lớn nhỏ ở các liên hoan phim quốc tế . Nguyễn Phương Trà My, một trong các nữ chính đóng các cảnh nóng, cảnh mang bầu, lời thoại về chuyện phòng the… trong phim Vợ ba khi chỉ mới 13 tuổi. Chia sẻ trước truyền thông, chính My cho biết cô cũng từng rất do dự khi biết phim sẽ có các cảnh nhạy cảm.