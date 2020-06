Bé gái 13 tuổi bị giết: Làm sao biết bạn của con là người tốt hay xấu?

Đêm định mệnh của bé gái 13 tuổi sau cuộc điện thoại: “Chị ơi cứu em” Như Thanh Niên đã đưa tin vào trưa 18.6, Công an H.Tuy An nhận được tin báo của ông Đỗ Văn Quang (ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, H.Tuy An, Phú Yên) về việc con gái ông là Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi) đi chơi với bạn từ tối 17.6 chưa về, nghi là bị bắt cóc. Nhận được tin báo, Công an Tuy An xác lập chuyên án, truy tìm nạn nhân và làm rõ vụ việc. Đến tối 19.6, Công an Tuy An đã làm rõ một số đầu mối và các bạn bè có mối quan hệ với bị hại. Trong đó nổi lên nhóm bạn 6 người cùng đi chơi với bé Hân vào tối 17.6. Đến sáng 21.6, thi thể bé được thấy ở thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông. Trong sáng 23.6, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đối với Phạm Kim Phê. Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Kim Phê cùng với một số người bạn rủ nạn nhân đi đến khu vực gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, Phú Yên) chơi. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ ngày 17.6, Phạm Kim Phê chở nạn nhân về nhà. Trên đường đi Phê nảy sinh ý định giao cấu với nạn nhân nhưng bất thành, sau đó Phê đuổi theo đánh và bóp cổ đến khi nạn nhân nằm bất động. Phê sau đó đã hiếp dâm nạn nhân.