Bé gái nghi thắt cổ chết vì làm theo mạng xã hội: Hãy theo sát con mình

Mới đây, thông tin từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận nữ bệnh nhi V.T.D (5 tuổi, ngụ TP.HCM) do Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở đã đặt nội khí quản bóp bóng do thắt cổ. Nguyên nhân là đứa trẻ thắt cổ vì làm theo chỉ dẫn trên mạng xã hội. Đứa trẻ này dùng khăn quàng cột trên giường tầng, chân chỉ cách đất 20-30 cm.

Qua thực tế này, một số chuyên gia cho biết một bộ phận cha mẹ hiện nay chưa xem trọng việc con trẻ tiếp cận mạng xã hội.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Công ty Nghiên cứu bảo mật, hệ thống tại HVSC Học viện Sẻ chia, cho rằng mạng xã hội hiện nay luôn có 2 mặt. Có những chia sẻ tin tốt và những thông tin xấu, tiêu cực. Do đó, ngay cả những người lớn cũng khó phân biệt được đâu là những thông tin xấu. Để con nhỏ không phải tiếp xúc với những thông tin hoặc các dạng video clip độc hại thì cha mẹ phải định hướng, đồng hành cùng con khi truy cập internet thời gian đầu, sau đó giám sát dần, giúp con hiểu rõ tác hại của những tin giả, câu view, vô bổ, gây hại.

“Ngoài ra, những nội dung độc trên các kênh YouTube cha mẹ cũng có thể kiểm soát từ những khâu đơn giản nhất”, anh Khoa chia sẻ.

Anh Khoa hướng dẫn: “Cha mẹ có thể chọn chế độ chỉ nội dung được mình phê duyệt nếu muốn tự tay chọn các video, kênh hoặc bộ sưu tập mà bạn đã đồng ý cho con mình xem. Ở chế độ này, trẻ sẽ không thể tìm kiếm video nào khác. Ngoài ra còn có chế độ mẫu giáo, chế độ trẻ nhỏ tuổi và chế độ trẻ từ 8 tuổi trở lên”.

Chuyên gia tâm lý Đặng Hoàng An chia sẻ, tốc độ lan truyền thông tin chóng mặt; sự quản lý thiếu chặt chẽ từ các trang mạng xã hội; những hình ảnh, câu chuyện tiêu cực xuất hiện tràn lan trong khi sự gạn lọc thông tin của người dùng còn hạn chế... ít nhiều người dùng sẽ bị tiêm nhiễm. Đặc biệt là với các bạn nhỏ đang trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách.

Trẻ con thường rất dễ bắt chước và làm theo hành động của người lớn. Có thể do hằng ngày bé tiếp xúc với các hình ảnh, câu chuyện về tự tử trên mạng xã hội nên ít nhiều bị tiêm nhiễm. Những hình ảnh thiếu tích cực đó vô hình trung để lại dấu vết trên vỏ não và từ trong vô thức khi trẻ rơi vào tình huống, hoàn cảnh tương tự nó có thể khiến các em hành động theo một cách thiếu suy nghĩ.

Chuyên gia này cũng nói thêm, trẻ em đang tiếp nhận khá thụ động những thông tin diễn ra hàng ngày trên internet. Muốn thay đổi điều này thật sự rất khó, cần lộ trình và cần sự chung tay thống nhất mục tiêu giáo dục từ nhiều phía. Phụ huynh cần định hướng, quản lý và nhắc nhở con về việc sử dụng các thiết bị truy cập mạng xã hội tránh việc khoán trắng cho con trẻ tự do sử dụng.

Người lớn trước hết cũng cần là người dùng mạng xã hội thông minh, sáng suốt, có chừng mực để làm gương cho con trẻ noi theo. Với các gia đình có điều kiện trao cho con quyền sử dụng điện thoại sớm cần có định hướng, quy ước và sự can thiệp khi cần thiết tránh để con tự do bơi trong biển thông tin mạng. Phụ huynh nên dành thời gian quan tâm đến đời sống tâm sinh lý của con để kịp thời nắm bắt sự thay đổi của trẻ, cũng như nắn chỉnh hay can thiệp đúng lúc. Tránh cuốn theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền mà xem nhẹ vai trò giáo dục gia đình.