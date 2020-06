Bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang: Hậu quả của game bạo lực ?

Như Thanh Niên đã đưa tin vào sáng 10.6, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan công an đã tạm giữ Đ.N.H (17 tuổi, ngụ xóm 9, xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra vụ bé trai 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam bị mất tích và tử vong trong rừng. Theo đó, nghi phạm H. đang là học lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn H.Quỳnh Lưu.

Về động cơ bắt nhốt bé trai 5 tuổi này, bước đầu nghi phạm H. khai nhận do thường chơi game trên mạng, nên đã bắt chước, bắt nhốt bé Đô ở bìa rừng để chơi trò thám tử đi tìm kiếm bé. Tuy nhiên, sau khi gia đình phát hiện bị mất tích, thấy chính quyền, cơ quan công an vào cuộc tìm kiếm nên H. sợ, không dám đến đưa bé về. Sau khi bị triệu tập, nghi phạm này mới khai nơi nhốt bé.

Qua vụ việc này, nhiều người đặc biệt là bậc phụ huynh lo lắng về việc chơi game của con em mình. Có thể, đây cũng là hồi chuông cảnh báo về việc chơi game của người trẻ trên điện thoại, đặc biệt là các trò chơi mang xu hướng bạo lực.

Vừa đọc tin trên Báo Thanh Niên, chị N.T.T.M, 37 tuổi, có con học lớp 6, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Q.10, TP.HCM, cho biết cảm thấy giật mình vì tác hại không ngờ đến của việc chơi game quá nhiều.

“Con mình cũng thường chơi game trên điện thoại di động, nhiều khi thấy nó lẩm bẩm với ai trong đó như 'mày đánh nó đi, nó chiếm nhà kìa' rồi có lần mình kêu 'con ơi, con ơi!' mà mình không nghe thấy hồi âm gì hết”, chị N.T.T.M nói.

Tương tự, anh Trần Văn Nghĩa, 37 tuổi, ngụ tại hẻm 154 Âu Dương Lân, P.3, Q.8, TP.HCM, cũng lo lắng khi con hay có thói quen dẫn bạn về nhà chơi game cùng nhau.

“Lúc đầu thì thấy bình thường nhưng có hôm mình ở dưới nhà sau làm việc thì nghe chúng bảo mua đao, mua kiếm gì đó hoặc 'giết chúng đi' thì cảm thấy giật mình. Chạy lên hỏi thì đám nhỏ nói là mấy quà tặng trong game thôi. Thật sự bản thân cũng cảm thấy rất lo lắng nhưng công việc mình thì từ sáng đến tối, đâu có thời gian quan sát như hồi con còn nhỏ”, anh Nghĩa chia sẻ.

Phụ huynh cần cho con tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh hơn là cấm cúi vào chiếc điện thoại Ảnh minh họa: Tấn Đạt