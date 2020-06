Bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang: Phải chăng hậu quả của game bạo lực ?

Như Thanh Niên đã đưa tin vào sáng 10.6, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan công an đã tạm giữ Đ.N.H (17 tuổi, ngụ xóm 9, xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra vụ bé trai 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam bị mất tích và tử vong trong rừng. Theo đó, nghi phạm H. đang là học lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn H.Quỳnh Lưu.

Đau đứt ruột vì bé trai tử vong do bị nam sinh bỏ rơi trong rừng

Về động cơ bắt nhốt bé trai 5 tuổi này, bước đầu nghi phạm H. khai nhận do thường chơi game trên mạng, nên đã bắt chước, bắt nhốt bé Đô ở bìa rừng để chơi trò thám tử đi tìm kiếm bé. Tuy nhiên, sau khi gia đình phát hiện bị mất tích, thấy chính quyền, cơ quan công an vào cuộc tìm kiếm nên H. sợ, không dám đến đưa bé về. Sau khi bị triệu tập, nghi phạm này mới khai nơi nhốt bé.

Cho con chơi phải biết kiểm soát thời gian, hoặc cài đặt các phần mềm theo dõi để xem con đang chơi cái gì và đặc biệt phải khuyến khích con tham gia các hoạt động thể dục thể thao vui chơi nhằm cân bằng cuộc sống Cô Phạm Thị Thúy, Học viện Hành chính Quốc gia (phân viện TP.HCM)

Phụ huynh cần cho con tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh hơn là cấm cúi vào chiếc điện thoại Ảnh minh họa: Tấn Đạt