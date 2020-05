Bị 'khủng bố' vì vướng phải app vay tiền

Ai ngờ, họ đã nhấn phải các “chủ nợ” cho vay nặng lãi, và thế là lãi mẹ đẻ lãi con kèm các kiểu bêu riếu hình ảnh, lời lẽ thô tục của “chủ nợ”...

“Một tháng trước mình không có tiền để thanh toán nên họ điện thoại “khủng bố” liên tục với những lời lẽ thô thiển, từ chửi mình đến mắng cha, mắng mẹ, cả dòng họ; hù là sẽ gọi cho bạn bè và sếp, còn nói là sẽ chặt tay, chặt chân mình”, T. cay đắng kể.

Cho đến nay, T. đã “bùng” app vì không trả nổi nữa, bắt buộc phải nghỉ việc và trốn ở nhà bà con tỉnh khác. T. cho đó là khoảng thời gian rất kinh khủng.

“App này bù app kia, app kia bù app nọ... cứ một vòng xoay, nào là tiền thu phí, tiền chuyển khoản, bị cộng thêm tiền vì trả nợ trễ. Từ 20 triệu đồng mà đã thành 200 triệu đồng....”, T. ấm ức.

Cũng vướng vào app giống T., N.T.T.Tr (26 tuổi), ngụ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM, đã phải sống cùng cơn ác mộng khi nghe tin sẽ bị tung clip của mình lên mạng để bêu riếu là một “con nợ”.

Tr. vừa bị tai nạn cách đây vài hôm vì lỡ bắt máy nghe một cuộc gọi từ công ty cho vay tiền. “Đang chạy xe trên đường, mình vô tình nghe cuộc gọi của họ bảo rằng nếu không thanh toán trong hôm nay thì sẽ báo cho các đồng nghiệp, sếp để đuổi việc. Mình hoảng quá nên té xe luôn”, Tr. nói trong lo lắng.

“Lúc đầu mình mượn 3 triệu đồng tại một app chữ Trung Quốc, nhưng trước khi cho vay, họ bắt mình quay video với nội dung: Tôi tên là... vào ngày tháng... tôi đã vay ở công ty a, b, c... một khoản tiền...”, thế là họ có bằng chứng nên mình rất sợ. Từ 1 triệu đến 7 triệu đồng nhưng giờ lãi mẹ đẻ lãi con rồi tiền thu phí, chuyển khoản vô cớ đã lên đến hàng trăm triệu đồng”, Tr. nói trong bất lực.

Tr. còn cho biết những công ty này rất hay khi tạo ra nhiều “nhánh con”. “Theo đó, gần tới ngày bạn trả tiền nợ, họ sẽ gửi đến cho bạn một cái app khác để mời vay. Thực chất họ đã nắm hết thông tin của bạn rồi. Vay cái mới để đóng cái cũ, rồi vay lại cái kia để đóng cái này như thế sẽ thành “con nợ” hồi nào không hay…”, Tr. nói.

Chẳng hạn, vay 4 triệu đồng trong 7 ngày với lãi suất 0,02%/ngày nhưng thực tế nhận chỉ khoảng 2 - 3 triệu đồng do trừ phí quản lý. Nếu chậm trả tiền lãi sẽ phạt từ 2 - 5%, tính ra mức cho vay qua ứng dụng có thể đến 3%/ngày, 90%/tháng. Sau đó, khi không trả nợ đúng hạn sẽ được hướng dẫn sang các app khác vay. Việc vay qua nhiều app làm số tiền phải trả sẽ tăng lên nhiều lần, vay 4 triệu đồng có thể tăng lên 20 triệu đồng, nếu không trả đúng sẽ có nhân viên gọi cho người thân, bạn bè để đe dọa người vay tiền.

Thiếu tá, tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Trường ĐH An ninh nhân dân (Bộ Công an), cho biết những khách hàng hay tìm đến các app cho vay lãi cao là những người cần vay gấp, hoặc do bài bạc, nợ nần và thường xuyên phát sinh nhu cầu vay. Các công ty này đa phần là người nước ngoài (Trung Quốc, Đài Loan) có “máu mặt” và tín dụng đen… thành lập. Khách hàng sẽ là người bị thiệt thòi rất lớn nếu dính vào app vay nặng lãi, khả năng “ôm nợ” do lãi sinh lãi, hoặc bị quấy nhiễu, đe dọa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng là rất cao.