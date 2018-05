Ca nô biên phòng đưa học sinh đến trường

Trước tình hình đó, Đồn biên phòng Tam Thanh (Bộ đội biên phòng Quảng Nam) đã huy động một ca nô cùng các cán bộ, chiến sĩ đưa HS vượt sông đến trường.



Giữa cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 5, tại bến đò Tam Hòa, nhiều cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Thanh vẫn túc trực để đưa đón các em HS qua sông Trường Giang. Đây là thời điểm các em HS đang bước vào kỳ thi kết thúc năm học, nên việc làm của những người lính mang quân hàm xanh đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với người dân lẫn các em HS.

Đại úy Huỳnh Minh Tuyến, cán bộ Đồn biên phòng Tam Thanh, người trực tiếp đưa các em HS qua lại mỗi ngày, cho biết từ ngày 14.5, sau khi nhận công văn đề nghị hỗ trợ của UBND xã Tam Hòa, chỉ huy Đồn biên phòng Tam Thanh đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ dùng ca nô đơn vị để đưa gần 30 HS của thôn Hòa An (xã Tam Hòa) vượt sông Trường Giang đến trường, nhằm đảm bảo an toàn cũng như kịp tiến độ học tập của các em. “Việc đưa đón HS đi học đã trở thành công việc quen thuộc của đồn chúng tôi suốt gần 5 năm nay”, đại úy Tuyến nói.

“Biết ơn các chú bộ đội nhiều lắm !”

Cũng theo đại úy Tuyến, sông Trường Giang chảy qua xã Tam Hòa chia cắt hai thôn Hòa An và Hòa Bình, là con sông rộng, thường có sóng gió nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. "Vì vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho HS, trước khi lên ca nô qua sông, chúng tôi sẽ trang bị cho các em đầy đủ áo phao, hướng dẫn cách sử dụng. Việc đưa đón HS cũng như người dân trong những lúc khó khăn là trách nhiệm của những người lính. Chúng tôi sẽ thực hiện trách nhiệm này cho đến khi chiếc phà được sửa chữa xong", đại úy Tuyến tâm sự.

Hầu hết các em HS đi phà đều theo học tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình và Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (đóng ở trung tâm xã Tam Hòa). Việc đi lại của các em hằng ngày phải phụ thuộc vào phà. Ca nô biên phòng hoạt động từ 6 giờ 30 - 17 giờ 30 mỗi ngày, đưa qua lại khoảng 10 chuyến, mỗi chuyến 6 em nhằm đảm bảo an toàn. Tất cả xăng dầu, áo phao đều do đồn biên phòng và xã Tam Hòa lo. Ngoài ra, đồn còn điều động một cán bộ quân y túc trực tại chỗ nhằm chăm sóc sức khỏe cho các em HS khi xảy ra đau ốm bất thường. Em Nguyễn Thị Thi (lớp 5/2, Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình) cho biết do nhà em ở bên kia sông Trường Giang nên muốn đi học bắt buộc phải đi phà. “Từ khi chiếc phà được đưa lên bờ tu sửa, chúng em được các chú bộ đội dùng ca nô đưa đón đi học. Đợt này vừa đúng thời điểm thi nên có ca nô đưa đón em rất vui. Em và các bạn biết ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”, Thi cười nói.