Cách ly xã hội: Tour du lịch một mình trong nhà của bạn trẻ độc thân

Không chỉ từ khi thực hiện lệnh cách ly xã hội, mà từ những ngày quán xá, các dịch vụ vui chơi giải trí đóng cửa để chung tay phòng chống dịch Covid-19, nhiều bạn trẻ độc thân đã hài hước khi vạch ra viễn cảnh những tour du lịch một mình trong nhà độc nhất vô nhị.

Độc thân cộng thêm ở phòng trọ "Com bo" trong mùa dịch

Khi vừa được hỏi: “Những ngày ở nhà, hạn chế ra đường để phòng chống dịch bệnh Covid-19, thì một ngày của bạn như thế nào?”, thì Phan Hoàng Dung (sống tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa) liền gửi cho người viết về lịch trình tour du lịch một mình trong nhà có một không hai, đó cũng là tour du lịch mùa dịch Covid-19 được nhiều bạn trẻ độc thân chia sẻ vào những ngày qua.

Lịch trình cụ thể tour du lịch như sau: 7 giờ 30 dậy khỏi giường vào phòng vệ sinh làm công tác vệ sinh cá nhân. 8 giờ tham quan phòng khách sau đó dạo chơi quanh tủ lạnh và phòng bếp, dùng bữa sáng với món mì tôm cởi truồng thần thánh. 11 giờ 30 di chuyển đến khu vực bàn ăn, dùng bữa trưa với những món có sẵn trong nhà. 12 giờ 20 sau bữa ăn trưa, di chuyển về phòng ngủ, tự do đi vệ sinh và nghỉ ngơi. 15 giờ tự do tham quan phòng khách, check in những nơi mà ngày thường chưa có dịp để ý. 17 giờ dạo chơi quanh bếp. 19 giờ dùng bữa tối với những món đặc sản được tiếp tế trước đó. 20 giờ nghỉ đêm tại phòng ngủ.

Ở nhà mùa dịch, bạn trẻ thường xuyên chia sẻ những món ăn tự tay mình nấu lên các trang mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH

“Đó là lịch trình của những người độc thân mà có nhà to cửa rộng để ở, chứ những đứa ở trọ như mình thì mới khổ. Chỉ mỗi cái phòng vỏn vẹn mười mấy mét vuông, đi ra đi vào cũng có nhiêu đó, nhiều khi ngửa mặt lên và hỏi cái trần nhà 'Chắc mày chán ta lắm rồi nhỉ? Ta cũng chán mày lắm rồi nhưng đợi hết dịch đi rồi ta với mày chia tay'. Khổ nhất là đã độc thân còn cộng thêm ở phòng trọ nữa, coi như là combo đau khổ trong mùa dịch này”, Dung cười và nói.

Rồi Dung kể thêm: “Ngày thứ 2 cách ly xã hội cũng là ngày Giỗ tổ Hùng Vương, nếu như mọi năm chắc giờ này đã bay nhảy đâu đó vì được nghỉ làm thì năm nay đành bó chân ở nhà. Lịch trình sáng giờ của mình là ngủ dậy, giặt hết áo quần, chăn mền, ra gối đem phơi rồi tưới nước cho mấy luống cải tự trồng ngoài ban công. Chưa hết, lâu nay mấy thứ linh tinh được mình tha khắp nơi về nhà thì nay mình đem dọn lại cho gọn, giải phóng cũng được kha khá không gian trong nhà”.

Cũng theo Dung vì cứ ở nhà một mình, không biết làm gì nên đã học làm thêm vài món ăn mới, cất trữ cho những ngày cách ly xã hội tiếp theo như cải muối, dưa leo muối, kim chi, thịt ngâm…

“Mới hai ngày của 2 tuần cách ly xã hội nên cũng chưa biết những ngày tiếp theo của một đứa ham mê cuộc sống màu sắc bên ngoài như mình có chịu được không nữa, nhưng mình tin là sẽ làm được vì an toàn cho bản thân và cộng đồng”, Dung chia sẻ.

"Dịch mau hết chứ không sẽ ế bền vững"

Nguyễn Ngọc Hoàng Lan, trú tại hẻm 96 Nguyễn Thông (Q.3, TP.HCM), làm nhân viên tại một tiệm tóc ở Q.3 nhưng đã nghỉ làm cách đây gần 2 tuần và chỉ ở phòng trọ một mình. Lan nói: “Lúc thành phố có công văn đóng cửa các cơ sở làm đẹp, tiệm hớt tóc… đến hết ngày 31.3, lúc đó mình cứ trông cho hết tháng 3 để được đi làm lại, thì sau đó đến lệnh cách ly xã hội này, nên mình lại tiếp tục ở nhà. Mà ở một mình mới khổ chứ, những người có gia đình ở nhà mấy chẳng được, chứ kiểu này mà ở nhà dài lâu thêm nữa chắc mình tự kỷ luôn”.

Lan cho biết nhiều người ở dãy trọ cũng về quê hết nên rất trống vắng. “Mà trước giờ mình toàn ăn cơm quán vì đi làm từ sáng đến đêm khuya nên đâu có sắm sửa đồ để nấu ăn. Hôm trước khi nghe tin cách ly xã hội, nghĩ các quán bán đồ ăn cũng sẽ nghỉ hết nên mình mới đi sắm cái bếp ga với vài dụng cụ về tự xử cho qua ngày. Chỉ mong dịch mau hết”, Lan tâm sự.

Trước lệnh cách ly xã hội, bạn trẻ đi mua hộp đựng thức ăn để tự chuẩn bị thức ăn mang đi làm HOA NỮ

Hoàng Dung không sợ ở nhà lâu sẽ tự kỷ như Lan, mà cô nàng chỉ sợ sẽ tiếp tục ế bền vững: “Mình cũng hơi lo, là gái ế lâu năm như mình, nếu cấm tụ tập đông người thì làm sao mà ra đường tìm được người yêu nhỉ? Hồi đầu năm mình được một số người đoán rằng vận đào hoa sẽ nở rộ, nhưng e rằng với tình hình này cũng khó rồi. Dịch mau qua chứ không là ế bền vững”.

Còn Hoàng Tú Anh (cựu sinh viên Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM, đang làm phiên dịch viên tại TP.HCM) thì chia sẻ: "Với tính chất công việc hay đi của mình thì ở nhà tránh dịch thời gian dài đó là một thử thách, nhưng đây cũng là khoảng thời gian để mình bắt đầu sống chậm lại, dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn”.

Tú Anh kể cô có đăng ký khóa học yoga online vào buổi sáng, để cùng tập thể dục tăng đề kháng và tăng sức khoẻ trong mùa dịch. Những thời gian rảnh còn lại thì học thêm ngôn ngữ mới và Tú Anh đang chọn học tiếng Pháp. Học online nên rảnh lúc nào là tự mở điện thoại lên học. Lâu lâu buồn, cô nàng cũng lên google để xem có giới thiệu phim gì hay và cày phim.

“Giờ không có ai chơi nên làm bạn với rau, nhà mình có vườn rau nhỏ nhỏ, sáng tối đều chăm rau và có rau ăn cả ngày mà không cần phải đi chợ mua. Mỗi lần đi chợ sẽ mua đồ ăn ăn được 3-4 hôm xong rồi đi chợ tiếp, chứ mình không có dự trữ lương thực quá nhiều trong nhà. Thời gian rảnh nhiều nên ngày nấu ăn đủ 3 bữa, sáng trưa tối, để đảm bảo sức khỏe và hạn chế ra ngoài. Nói thật, ở nhà dịch cũng buồn lắm nhưng ở nhà nhiều lúc mày mò rồi tạo niềm vui cho mình, mình cũng thấy vui hơn. Thời gian này, đặc biệt là trong 2 tuần cách ly xã hội, mọi người hãy nên ở nhà nhé, ở nhà là để cứu mình và giải cứu thế giới nha mọi người”, Tú Anh gửi gắm.