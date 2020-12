Cậu bé 5 tuổi ngồi thiền kiếm tiền mua quà Giáng sinh cho trẻ bất hạnh

Bond ngồi thiền mỗi ngày khoảng 5 phút kể từ khi mới 18 tháng tuổi, theo cha mẹ của bé. Vì thế, khi quyết định ngồi thiền để gây quỹ từ thiện , Bond có chút tự tin là có thể làm điều này trong suốt 15 phút, đề nghị hỗ trợ 100 USD/phút, theo báo The Hill.

“Mình rất vui vì quyên góp được nhiều tiền mua đồ chơi cho các bạn”, Bond nói trong đoạn video được đưa lên tài khoản Instagram của cậu bé.

Bond đã quyên góp được 28.000 USD kể từ khi cha mẹ của cậu bé ngày 4.12 lập trang gây quỹ GoFundMe cho Coalition for the Homeless, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp thực phẩm, quần áo, chỗ ở, việc làm và các chương trình cho người vô gia cư ở New York.