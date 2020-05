Chàng trai bỏ game vì tìm thấy niềm đam mê ở nghệ thuật tỉa rau củ

Nguyễn Trọng Huynh (27 tuổi, quê Nghệ An) từng học ngành quản trị kinh doanh bậc CĐ ở Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Học được 2 năm thì Huynh bỏ ngang do chán nản, không cảm thấy yêu thích ngành mình học. Huynh kể lại: "Hồi đó em rất nghiện game online . Học được một thời gian, em thấy mình không phù hợp nên bỏ học về quê. Em cũng chưa định hướng được mình sẽ học gì. Thế rồi bạn em giới thiệu em vào học ngành chế biến thức ăn của Trường CĐ Du lịch - Thương mại Nghệ An. Lúc này bị mất phương hướng nên em đã 'chọn đại'. Khi đi học, đa phần em bỏ ra ngoài để chơi game và nhờ bạn điểm danh hộ. Nhưng đến môn cắt tỉa rau củ quả thì em lại không bỏ".