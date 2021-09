'Chê' mức lương… quốc tế, hai cử nhân đi tìm đầu ra cho thổ cẩm Việt

Thành quả trong hành trình đầu tiên của hai cô gái trẻ dám từ bỏ mức lương hấp dẫn ở một môi trường quốc tế để về vùng quê miền Trung xa xôi, “gánh” cả ngàn cây số mỗi tuần, thử sức với sản phẩm dệt thủ công làng nghề vốn rất kén người là bộ nhận diện hình ảnh đẹp long lanh (gồm cả bộ hình ảnh thiết kế đồ hoạ, 3D đến bộ nhận diện bằng video…).

Bằng bộ nhận diện này, hàng triệu khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước đã biết đến Champasix, biết đến thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp; trầm trồ, ngỡ ngàng trước sự kỳ công, nuột nà của các sản phẩm do nghệ nhân nơi đây làm ra. Điều này không chỉ giúp quảng bá làng nghề của Ninh Thuận, đưa nét đẹp văn hoá đi khắp Việt Nam và ra quốc tế, mà còn tạo sức hút đặc biệt với các khách hàng tiềm năng, giúp phát triển kênh phân phối bước sau này.

Cũng từ những bước xây dựng đầu tiên này mà các sản phẩm mẫu, tư liệu truyền thông nhóm Thuỷ, Linh xây dựng khi tham gia cuộc thi “Phụ nữ Việt Nam và làng nghề” do KIBV (Keep It Beautyful Vietnam - một tổ chức phi Chính phủ của Thuỵ Sĩ) tổ chức đã giành được giải nhất.