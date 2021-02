Chế thành công 15 máy bay phun thuốc cho cây trồng

Lâm Trọng Nghĩa cho biết, tại quê hương Đồng Tháp của anh, kinh tế địa phương luôn gắn liền với nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa. Trong đó, H.Tam Nông có diện tích hơn 30.000 ha, là huyện có diện tích trồng lúa lớn thứ 2 của tỉnh Đồng Tháp. Hằng năm, sản lượng lúa cung cấp cho thị trường lên đến hơn 370.000 tấn. Nghĩa nhìn nhận, trong toàn bộ quy trình trồng lúa hiện nay, khâu phun thuốc bảo vệ thực vật là giai đoạn duy nhất bắt buộc phải thực hiện bằng phương pháp thủ công. Vấn đề này không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động mà còn làm tăng giá thành sản xuất.

“Quan trọng hơn, khi phun thuốc bảo vệ thực vật, người lao động buộc phải tiếp xúc rất nhiều với hóa chất do bình phun được mang trên vai. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống kinh tế gia đình. Mặt khác, nguồn nhân lực tại địa phương ngày càng khan hiếm do tình trạng già hóa dân số và di cư lao động sang khu vực công nghiệp. Ngoài ra, việc phun thuốc thủ công sẽ làm tăng giá thành sản xuất lúa, do không kiểm soát được lượng thuốc trong quá trình phun, làm tăng số lần phun trong vụ do hiệu quả phòng trị bệnh kém, cũng như dẫn đến quá trình giẫm đạp lúa trong lúc phun. Khi xảy ra dịch bệnh, do tốc độ phun chậm khả năng dập dịch kém, làm năng suất lúa sụt giảm. Quan trọng hơn, việc phát thải ngày càng nhiều hóa chất đang làm môi trường ngày càng trở nên ô nhiễm hơn”, Nghĩa phân tích.