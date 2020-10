'Chết mê' với vẻ đẹp rực rỡ của vườn hoa thạch thảo ở miền Tây

Cứ tưởng ở... Đà Lạt

Trong một lần tình cờ đến P.Châu Phú B, xã Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, chúng tôi bắt gặp một vườn hoa thạch thảo đang nở rộ với hai màu tím và trắng rực rỡ dưới bầu trời xanh.

Đó là những cánh hoa thạch thảo mỏng, dài, xòe rộng tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng, mộc mạc. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, 21 tuổi, sinh viên Trường ĐH An Giang, cho biết nhiều tuần nay có xem được ảnh của các bạn chụp khi đến nơi đây, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì cảm thấy rất bất ngờ vì “độ” đẹp của hoa, nếu không khí se lạnh thì cứ tưởng đang ở... Đà Lạt.

“Thật sự, mình cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của hoa thạch thảo ở đây, hoa nở rất nhiều, và thành từng cụm lớn nên nhìn rất bắt mắt và thu hút”, Mỹ Tiên nói.

Vườn hoa thạch thảo rộng gần 2 hecta với hai màu chủ đạo tím và trắng Ảnh: Tấn Đạt

Nhiều người trẻ tạo dáng bên hoa thạch thảo Ảnh: Tấn Đạt

Đã đi thăm dò nhiều nơi, nhưng nơi đây đã “níu chân” cặp vợ chồng trẻ Nguyễn Thị Trúc An, 31 tuổi, trú ngụ tỉnh An Giang. Trúc An cho biết để tiết kiệm tiền cũng như thời gian, hai vợ chồng đã chọn những địa điểm đẹp ở quê nhà để thực hiện bộ ảnh cưới. Khi bước vào nơi đây thì chồng đã gật gù “chốt đơn” vì quá đẹp.

Trúc An còn bộc bạch: “Riêng mình rất thích loại hoa này vì nghe nói nó có ý nghĩa về sự che chở, bảo bọc cho người mình yêu thương, là hiện thân của sự may mắn. Do đó, qua bộ ảnh chụp với hoa thạch thảo mình mong rằng tình yêu của tụi mình sẽ luôn bền vững”.

Chị Trúc An cho biết hoa thạch thảo tím có ý nghĩa sâu sắc về tình yêu đôi lứa Ảnh: Tấn Đạt

Thắp đèn liên tục 2 tháng để hoa nở đẹp

Chị Phùng Thị Bích Phượng, 46 tuổi, chủ vườn hoa thạch thảo, cho biết bản thân đi du lịch rất nhiều, nhưng khi đến Đà Lạt thì bị thu hút bởi những loài hoa đua sắc. Từ đó, chị Phượng đã ấp ủ kế hoạch trồng một vườn nhiều hoa ở quê mình (An Giang).

“Mình làm khu vườn này cũng gần 1 năm rồi, mong muốn có thêm địa điểm tham quan cho giới trẻ, đồng thời cũng hy vọng du lịch quê nhà ngày phát triển nhiều hơn”, chị Phượng bày tỏ.

Trẻ em cũng bị "mê hoặc" bởi nét đẹp của hoa thạch thảo Ảnh: Tấn Đạt

Tìm mọi ngóc ngách để tạo ra bức ảnh đẹp Ảnh: Tấn Đạt

Ngoài khu vườn hoa thạch thảo rộng khoảng 1 hecta, còn 3,3 hecta chị Phượng dành để trồng nhiều loại hoa khác như: Hoa mười giờ, hoa hồng, đậu biếc, sen…

Anh Trịnh Văn Duy, 35 tuổi, kỹ thuật viên tại vườn hoa, cho biết hoa thạch thảo nở quanh năm và là loại cây ưa nắng, sau 3 tháng hoa sẽ nở đẹp nếu trồng đúng cách.

“Để hoa thạch thảo tươi tốt và nở đẹp, sau khi trồng được 15 ngày mình phải thắp điện liên tục 2 tháng vào buổi tối”, anh Duy nói.

"Check-in" với hoa hồng ri Ảnh: Tấn Đạt

Vườn hoa hướng dương

Giàn mướp tươi xanh Ảnh: Tấn Đạt

Mỗi cây mỗi màu tạo nên một không gian sống động Ảnh: Tấn Đạt