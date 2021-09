Chờ Sài Gòn sau ngày 30.9: Chỉ mong được đi làm chứ không ai dám tụ tập

Nhiều hộ đã quá cùng cực, tiền ăn không có, nợ tiền phòng trọ mấy tháng liền, con nhỏ không có sữa uống…họ chỉ biết trông chờ vào từng bó rau, ký gạo của các nơi hỗ trợ để trang trải cuộc sống qua ngày. Giờ đây họ mong muốn được đi làm trở lại chứ chẳng ai dám tụ tập dù cho có nới lỏng giãn cách. Họ sợ sự tàn khốc của dịch, sợ giãn cách triền miên không được đi làm, không có tiền sống và stress nặng vì sống trong lo lắng của dịch bệnh và túng thiếu.

Nhiều hộ công nhân, lao động tự do đã quá khổ phải treo bảng cầu cứu sự giúp đỡ HOA NỮ

“Chúng tôi đã quá kiệt quệ rồi”

Chị Thương thở dài chia sẻ: “Hôm trung thu vừa rồi, nhìn thấy hình ảnh dòng người ở Hà Nội chen nhau đông đúc đi chơi ngay sau khi được nới lỏng giãn cách mà sao thấy buồn vô cùng. Nhưng giờ nói thật chứ có cho TP.HCM nới lỏng giãn cách, người dân. chỉ mong ước được đi làm chứ chẳng ai dám tụ tập đông đúc nữa đâu. Giờ ý thức ai cũng cao rồi, cho đi làm lại mọi người ai cũng sẽ tuân thủ đúng 5K, bởi vì quá sợ đợt dịch này. Sợ nhất là phải giãn cách triền miên, nhiều người sẽ chẳng thể nào trụ nổi vì kiệt quệ kinh tế và tinh thần lắm rồi ”.

Chị Thương kể có gia đình chị bạn, cả 2 người đều là lao động tự do mà nhà có 2 đứa con nhỏ, chỉ riêng nỗi lo sữa cho con mà 2 vợ chồng muốn bạc tóc. Tiền thu vào thì không có mà đến tháng phải đóng tiền trọ, rồi tiền điện nước các kiểu, chưa nói tiền ăn hằng ngày khi giá cả trong dịch thứ gì cũng đắt đỏ.

“Người có tiền còn mua chẳng được nữa chứ nói gì đến người không tiền. Rồi ai cho gì ăn nấy, thấy ở đâu có hỗ trợ gì thì gọi điện đến xin. Thật tình chứ chưa thấy lúc nào mà người dân phải khổ sở như bây giờ, nhất là những hộ gia đình trẻ có con nhỏ, mất việc mà còn phải ở nhà thuê. Họ khổ sở trong dịch này vô cùng. Trông chờ vào hỗ trợ thì chỉ được phần nào đó thôi, làm sao mà thấm đủ vào đâu được. Giờ họ chỉ mong được cho đi làm trở lại để kiếm tiền mà sinh sống thôi”, chị Thương bày tỏ.

Ai cũng mòn mỏi mong chờ được ra đường đi làm trở lại sau ngày 30.9 này KHẢ HOÀ

Phùng Hữu Vinh (ngụ trên đường Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú) cũng không giấu được nỗi niềm, chia sẻ: “3 tháng hơn rồi, tôi không mong mọi thứ trở lại như chưa từng có cơn đại dịch, chỉ cần làm sao hỗ trợ cho người dân được đi làm trở lại, hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ lại là mừng lắm rồi. Vì ngành buôn bán nhỏ lẻ như tôi hiện nay chỉ có xoay vốn tính theo ngày chứ không phải như doanh nghiệp tính theo quý, theo năm nên việc giãn cách quá dài làm tôi bị kiệt quệ luôn rồi”.

Ngừng vài giây để nén cảm xúc, Vinh nói tiếp: “Chưa bao giờ tha thiết mong chính quyền có chính sách hỗ trợ người dân quay lại kinh doanh, làm ăn nhiều như bây giờ luôn đó. Đây là nỗi lòng duy nhất của rất nhiều người. Chỉ muốn được đi làm, được hoạt động buôn bán trở lại thôi, chứ giờ mà dám tụ tập chơi bời gì nữa. Vừa quá sợ mà cũng vừa chẳng còn đồng nào để mà tụ tập chơi bời. Giờ được đi làm là mừng lắm rồi. Thật tình tha thiết mong trở lại cuộc sống thường nhật, ít nhất là giảm cấp độ giãn cách, chớ ở nhà hoài như vậy thì không đói cũng trầm cảm luôn quá ”.

Vinh kể thêm: “Tôi có thằng em, trước làm shipper, chạy cũng 2 năm hơn, nhưng 3-4 tháng nay phải ở nhà, giờ bị dương tính nữa chứ. Nó cũng khổ trăm đường, tiền bạc dành dụm được bao nhiêu giờ phải trang trải cuộc sống, chính quyền hỗ trợ cũng chỉ 1 phần, mà nó còn phải nuôi thêm 1 thằng em trai nữa chứ. Nên giờ đây mong ước quay trở lại công việc là rất rất lớn, nếu thêm 1 tháng nữa chắc trụ không nổi thiệt, tiền nhà, tiền cửa, thêm em trai đang học cấp 3 chưa ra trường luôn...Khổ thiệt chớ”.

Trông chờ từng ngày, từng giờ

Anh Nguyễn Văn Minh Vương (ngụ tại đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bày tỏ: “Người dân hy vọng sắp tới, qua ngày 30.9 này chính quyền Thành phố sẽ có kế hoạch cụ thể, phương án để người dân được trở lại cuộc sống bình thường mới. Có thể nói đây là kỳ nghĩ lễ 30.4 dài nhất và chưa từng xảy ra. Mình nghĩ đây cũng là dịp lễ đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người dân sinh sống tại TP.HCM. Trải qua gần 5 tháng với các kế hoạch phong toả phòng dịch, hiện tại cuộc sống nhiều người dân đang rất khó khăn, họ mong muốn sẽ được đi làm trở lại, kiếm tiền và nuôi sống bản thân, gia đình, con cái lắm rồi”.

Cũng theo Minh Vương qua đợt dịch này, chắc chắn một điều là người dân sống tại TP.HCM hiện nay sẽ nâng cao ý thức hơn, cho dù sắp tới được nới lỏng giãn cách và được đi làm trở lại thì mọi người cũng sẽ tự ý thức để bảo vệ bản thân và cộng đồng, vì chẳng ai muốn giai đoạn khủng hoảng này sẽ lặp lại lần nữa.

Sự vắng lặng của Sài Gòn một thời gian dài khiến ai cũng ám ảnh mỗi khi nghĩ đến KHẢ HÒA

“Bản thân mình cũng đã cạn kiệt tài chính . Hơn nữa mình thấy nhiều lao động nghèo, các hộ thuê trọ không đi làm, không có thu nhập, chỉ biết nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức từ thiện để sống qua ngày. Họ rất khổ sở. Ai cũng hy vọng và trông chờ từng ngày, từng giờ để được đi làm lại, kiếm tiền và trang trải cho cuộc sống”, Minh Vương gửi gắm.

Với anh chàng hướng dẫn viên du lịch Hồ Đức Lộc (ngụ trên đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Q.9) thì có lẽ chuyến đi dẫn tour dịp lễ 30.4 vừa rồi là một chuyến tour “bảo táp”, địa điểm di chuyển có 200km mà đi 12 tiếng chưa đến. Và sau chuyến đi du lịch đó thì Sài Gòn phải “dưỡng bệnh” tận 5 tháng trời.

“Và khi Sài Gòn dưỡng bệnh như vậy thì dĩ nhiên mình cũng đã gần 5 tháng thất nghiệp ở nhà, không có thu nhập. Không chỉ riêng du lịch mà tất cả các nghành nghề khác cũng phải chịu ảnh hưởng bởi đợt dịch tàn khốc này. Đúng là một chuyến du lịch đáng sợ. Chắc có lẽ cũng chẳng ai dám đi thêm 1 chuyến du lịch "bão táp" như vậy để phải dưỡng bệnh thêm nhiều tháng đúng không mọi người? Chính trong khoảng thời gian dài ở nhà chắc hẳn ai cũng ao ước được ra đường, được đi làm, được đi du lịch...Bởi hậu quả của đợt dưỡng bệnh này nó mang lại cho chúng ta cảm giác ngao ngán và rùng mình lắm rồi”, Lộc không giấu được cảm xúc, chia sẻ.

Bao giờ TP.HCM trở lại nhịp sống bình thường? KHẢ HÒA

Và anh chàng đặt nhiều mong ước và kỳ vọng: “Sắp tới đây, nhiều người đang rất mong chờ vào Sài Gòn sau ngày 30.9 sẽ gỡ giãn cách dần để chúng ta được sớm quay trở lại với công việc và cuộc sống bình thường. Hy vọng sẽ không có một chuyến du lịch "bão táp" và định mệnh nào nữa, thay vào đó là những chuyến du lịch an toàn bằng chính sự ý thức và tự giác của tất cả chúng ta. Chúc Sài Gòn mau khỏe, chúc tất cả được bình an. Mong là mọi người sẽ sớm quay lại với công việc, mong là sẽ có những chuyến du lịch thật khoa học và an toàn...Mình cũng nhớ nghề lắm rồi, hy vọng sẽ được đồng hành cùng mọi người trong 1 chuyến du lịch gần nhất”.