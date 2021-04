Choáng ngợp với vườn nông sản sân thượng quả trĩu cành, muôn hoa khoe sắc

Khi chị Hoàn (sống tại Hải Phòng) chia sẻ thành quả vườn nông sản sân thượng của mình trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ có cùng đam mê trồng cây phải xuýt xoa và trầm trồ, nhiều bạn còn không tin nổi vào mắt mình khi đó là thành quả mà chị Hoàn có được từ trên sân thượng giữa lòng thành phố.

Cà chua bạch tuộc chín đỏ mọng khiến khu vườn của chị Hoàn đẹp lung linh NVCC

Nhờ dịch Covid-19 mà có vườn nông sản sân thượng

Làm kinh doanh buôn bán hải sản xuất khẩu nên mùa dịch Covid-19 từ năm trước khiến việc kinh doanh của chị Hoàn cũng bị ảnh hưởng. Ở nhà do giãn cách xã hội lại là cơ hội cho chị Hoàn thực hiện mong ước từ bấy lâu nay của mình, vườn nông sản sân thượng, để vừa tự cung cấp rau củ quả hằng ngày cho gia đình vùa có được khu vườn nhằm giải tỏa căng thẳng sau mỗi ngày đi làm về mệt mỏi.

"Thiên đường" sống ảo trên sân thượng của gia đình chị Hoàn NVCC

“Mình đam mê trồng cây từ lâu lắm rồi. Nhớ có lần vào nhà cô ở TP.HCM chơi, nhìn thấy vườn rau sân thượng của cô mà thích lắm luôn, ao ước một ngày nào đó mình cũng trồng được khu vườn sân thượng như thế. Nhưng công việc buôn bán quá bận rộn nên không có điều kiện để trồng, đến khi có thời gian ở nhà vì giãn cách xã hội, mình mới thực hiện được đam mê ấp ủ từ bấy lâu”, chị Hoàn bày tỏ với phóng viên Thanh Niên.

Tự mày mò nghiên cứu chế các loại chất dinh dưỡng cho cây, mà năng suất nông sản sân thượng của chị Hoàn trái nào trái nấy to tròn, căng mọng NVCC

Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm về trồng cây nhưng với bản tính tò mò và ham học hỏi, chị Hoàn lên các hội nhóm về trồng cây để trao đổi và tự nghiên cứu thêm. Chị Hoàn kể với phóng viên: “Lúc đầu trồng cây, mình nhớ lại những kiến thức rất căn bản, chẳng hạn như cây thì cần phân, cần nước và đất, đặc biệt là rễ đủ oxy và thông thoáng để cây phát triển. Rồi mình nghĩ ra hình thức trồng bán thủy canh, tự tay thiết kế chậu trồng cây. Mình tận dụng những thùng xốp rồi can nhựa. Thùng thì mình không đục đáy mà đục cạnh, cách đáy khoảng 15-20 cm, sau đó đục lỗ can nhựa, đặt can xuống đáy thùng. Miệng can hướng về phía cạnh thùng đã đục, làm lối thoát cho nước, giúp rễ thông thoáng, vừa đủ được độ ẩm và lượng nước cho cây mỗi ngày mà lại đỡ tốn đất. Lúc đầu chỉ nghĩ như vậy rồi thử nghiệm xem thế nào mà không ngờ thử nghiệm lại rất thành công”.

Bầu sai quả Quảng cáo

Đam mê trồng cây đến độ mà chị Hoàn cứ ngồi mày mò nghiên cứu và thử nghiệm các cách thức nghĩ ra, có nhiều hôm chị Hoàn kể loay hoay trên sân thượng đến 11 giờ đêm chưa xong. Và rồi thành quả chị thu được là vườn nông sản sân thượng sai trĩu quả, rau xanh mướt và hoa thì đua nhau khoe sắc khiến nhiều người nhìn thấy phải “chết mê chết mệt”.

Tận dụng mọi thứ để tiết kiệm chi phí

Hiện tại, khu vườn của chị Hoàn trồng rất nhiều loại nông sản, nào bầu, bí, cà chua, rau các loại. Đặc biệt chị Hoàn còn kết hợp vừa trồng nông sản cộng với trồng các loại hoa như hoa hồng, thược dược, hoặc thậm chí là trồng cải cúc nhưng chỉ hái lá ăn, còn phần thân và ngọn để cây phát triển và ra hoa đẹp vô cùng. Nên khu vườn sân thượng của chị Hoàn vừa sai trĩu quả, vừa có muôn hoa đua nở đẹp như một “thiên đường nông sản trên mây” mà ai cũng muốn ghé đến để sống ảo.

Đu đủ và mướp trên sân thượng NVCC

Nhìn thành quả nông sản “vạn người mê” như vậy, cứ nghĩ chị Hoàn đã bỏ ra rất nhiều chi phí để đầu tư, thế nhưng ai cũng ngỡ ngàng khi chị Hoàn chia sẻ. “Trồng nông sản sân thượng nhưng mình chẳng mất tiền gì cả, ngoại trừ một ít tiền cho việc mua hạt giống lúc ban đầu”.

Nói rồi chị Hoàn cặn kẽ giải thích thêm: “Lúc đầu tốn ít tiền mua hạt giống, còn sau này khi trồng được lứa nào thì mình lại tự để giống cho mùa sau. Đất thì nhà hàng xóm đang xây nhà nên mình xin về trồng. Dưới nhà thì mình dành khoảng 10m2 nuôi phân trùn quế trồng cây. Do ở Đồ Sơn nổi tiếng với lễ hội chọi trâu nên rất nhiều nhà nuôi trâu, thế là mình xin phân trâu về để nuôi trùn quế. Phân trùn quế cực tốt cho cây trồng. Không những thế, mình bán nộm sứa nên thải ra rất nhiều lượng rau, củ, quả thừa, thế là mình tận dụng mang đi ủ rồi trồng cây. Làm như thế này không tốn quá nhiều công chăm sóc mà cây trồng vẫn rất đạt năng suất vì đủ chất dinh dưỡng”.

Muôn hoa đua nở NVCC

Đặc biệt, cà chua bạch tuộc rất khó trồng nhưng giàn cà chua mà chị Hoàn trồng trên sân thượng lại rất sai trĩu quả, trái nào trái nấy chín căng mọng. Chị Hoàn bật mí: “Thật sự là giàn cà chua bạch tuộc này phát triển ngoài cả mong đợi của mình, vì mình chỉ trồng trong thùng xốp. Nhưng ngoài phân trùn quế thì mỗi lần làm nộm sứa, những phần dư của bắp chuối mình mang về thái ra ủ với men vi sinh, sau đó mang dưỡng chất này tưới cho cây. Nhờ thế mà giàn cà chua bạch tuộc của mình ra trái nhiều đến nổi mà mọi người đến chơi ai cũng bảo rằng không có thời gian để ngồi đếm hết được số lượng trái”.

Mỗi lần thu hoạch

Chị Hoàn cho biết vì phải buôn bán cả ngày, không có thời gian chăm sóc nhiều nên chị thường chỉ chọn trồng những loại cây và rau mà sâu ít ăn lá. Chẳng hạn như rau mồng tơi, rau đay, xà lách…chứ những loại rau như cải ngọt, chỉ cần không chăm sóc 2 ngày là sâu sẽ ăn sạch lá.

Qủa nào quả nấy cũng lúc lỉu trên cành mà ai nhìn vào cũng mê mệt Quảng cáo

Với chị Hoàn bây giờ, dù cuộc sống có áp lực như thế nào, chỉ cần về khu vườn của mình là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Thậm chí chị chia sẻ: “Từ ngày có khu vườn nông sản sân thượng này, buôn bán nhiều lúc chán quá là mình bỏ về để lên sân thượng chăm cây rồi ngắm vườn. Nói chung là mình mê lắm, và nhờ có nó mà cuộc sống luôn thấy vui mỗi ngày”.

Với chị Hoàn, vườn nông sản sân thượng là niềm đam mê và là "thiên đường" để gia đình chị giải tỏa căng thẳng của cuộc sống mỗi ngày