Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chúc mừng Giáng sinh năm 2020

Thư chúc mừng Giáng sinh của Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Hòa cùng không khí Giáng sinh ấm áp, an lành đã lan tỏa khắp nơi trên thế giới , mùa Giáng sinh 2020 đang về trong niềm hân hoan của thanh niên Công giáo và Tin lành, thay mặt Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tôi trân trọng gửi đến các vị giáo phẩm, các vị chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể thanh niên Kitô hữu cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm 2020, cùng với thanh niên cả nước, thanh niên Công giáo và Tin lành với truyền thống “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” luôn hăng hái tham gia các hoạt động an sinh xã hội của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, xung kích đi đầu tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Lễ Giáng sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh nước ta đang nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19 , khắc phục hậu quả của bão lũ tại miền Trung và hạn hán, xâm ngập mặn tại khu vực Tây Nam bộ. Tôi được biết, với tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, các giáo hội và đồng bào Kitô hữu đã và đang chung sức cùng nhân dân cả nước chủ động, tích cực tham gia việc phòng, chống dịch Covid -19, hỗ trợ khắc phục hậu quả của bão lũ tại miền Trung và hạn hán, xâm ngập mặn tại khu vực Tây Nam bộ bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể ở các cộng đồng và cơ sở tôn giáo... T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ghi nhận, tán dương những đóng góp tích cực của quý vị vào sự phát triển chung của tổ chức Hội và tin tưởng rằng trong thời gian tới Quý giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ cùng với thanh niên Kitô hữu sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng tổ chức Hội vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc và giáo lý, giáo luật, tích cực tham gia Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp và văn minh. Trong niềm vui kỷ niệm ngày Thiên Chúa giáng sinh, với tinh thần thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển, tôi tin tưởng toàn thể thanh niên Công giáo và Tin lành dưới sự dìu dắt của Quý giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ sẽ cùng thanh niên cả nước tiếp tục có những đóng góp tích cực cho phong trào thanh niên nói chung và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói riêng, khẳng định vai trò của thanh niên nước nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một lần nữa, kính chúc Quý giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể thanh niên Kitô hữu cả nước đón một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và hạnh phúc, một năm mới sức khỏe và thành công. Trân trọng!