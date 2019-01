Chụp hình lưu niệm miễn phí với hành khách đi máy bay

Chị Nguyễn Thị Thanh Tươi, Đội trưởng Đội thông tin trợ giúp Trung tâm khai thác ga Tân Sơn Nhất (Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cho biết: “Từ nay đến tết âm lịch năm 2019, tại các cửa hành khách đến và đi của ga quốc tế và quốc nội đều có các bạn trẻ thay phiên nhau túc trực để tặng thiệp chúc mừng năm mới, đồng thời chụp hình lưu niệm với hành khách. Việc làm này nhằm mang lại hình ảnh dễ thương, thân thiện, vui vẻ của nhân viên phục vụ ở sân bay trong lòng hành khách”.

Bạn trẻ tặng thiệp chúc mừng năm mới cho anh Ruud Berkuens (bên phải), người Hà Lan (Ảnh: Lê Thanh)

“Mình vừa được nhận một tấm thiệp chúc mừng năm mới của các bạn trẻ Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất rất đẹp, kèm theo đó là những lời chúc rất có ý nghĩa ngay ngày đầu năm mới. Các bạn trẻ đã gửi đến tôi và gia đình lời chúc một năm mới vui vẻ, an lành, may mắn, hạnh phúc và thành công. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp trong năm 2019 với tôi như lờ các bạm chúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều”. Đó là lời thuật lại của anh Ruud Berkuens (người Hà Lan) với người viết như thế tại sân bay Tân Sơn Nhất vào trưa 1.1, trước khi Ruud Berkuens vào khỏi cổng an ninh để lên máy bay về lại quê nhà.

Cũng nhận được thiệp năm mới cùng những lời chúc mừng đầu năm, nhưng chị Nina (người Thụy Sỹ) tỏ vẻ ngạc nhiên và rất vui. “Tôi rất bất ngờ và rất vui khi nhận được món quà cùng lời chúc tốt đẹp vào ngày đầu năm mới từ các bạn trẻ người Việt Nam. Tôi ngạc nhiên vì các bạn trẻ Việt Nam tỏ ra thân thiện và vô cùng mến khách đến thế. Các bạn đã làm cho tôi thật ấn tượng và chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi giây phút này, hình ảnh này về các bạn và đất nước Việt Nam xinh đẹp của các bạn trong những thời khắc ngày đầu năm mới 2019. Tôi sẽ giữ tấm thiệp này của các bạn và xem đó là món quà may mắn đầu năm mà tôi đã nhận được từ người Việt Nam”.

Tặng thiệp chúc mừng năm mới và chụp hình lưu niệm với đàn hành khách Hàn Quốc (Ảnh: Lê Thanh)

Còn anh Lee Min Ju (người Hàn Quốc) nói: “Thật là tuyệt vời vì trước khi tôi lên máy bay về nước lại được nhận được tấm thiệp chúc xuân may mắn và còn được chụp hình chung với các bạn trẻ Việt Nam nữa chứ. Những hình ảnh tươi tắn và trẻ trung như thế để lại ấn tượng rất tốt đẹp với tôi”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tươi, Đội trưởng Đội thông tin trợ giúp Trung tâm khai thác ga Tân Sơn Nhất (Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) cho biết: “Những ngày này, Sân bay Tân Sơn Nhất có từ 650 - 680 chuyến bay cất, hạ cánh, với khoảng 110.000 hành khách/ngày. Vì vậy, sân bay lúc nào cũng trong tình trạng đông đúc. Sự có mặt của các bạn trẻ với hình ảnh vui tươi, kèm những hành động tặng thiệp chúc mừng năm mới cho hành khách sẽ để lại ấn tượng đẹp, đó cũng là một việc làm hết sức thiết thực và vô cùng ý nghĩa.