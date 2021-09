Công an thu hoạch lúa giúp dân

Mướt mồ hôi giữa ruộng

Từ trưa 16.9, TP.Đông Hà thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ do diễn biến dịch phức tạp, cũng là lúc các ruộng lúa đến kỳ thu hoạch. Nhiều hộ dân đang chịu cách ly ở KP.6 (P.Đông Giang) ngồi nhà bó gối mà lòng như lửa đốt. Họ lo lắng cho công sức nhiều tháng trời đổ mồ hôi trên đồng ruộng...

Ít ngày sau, Công an P.Đông Giang xin ý kiến của Ban Chỉ huy Công an TP.Đông Hà và huy động lực lượng xuống đồng giúp dân, để họ yên tâm cách ly. Trung tá Phạm Thị Hồng Thái, Trưởng công an P.Đông Giang, cho biết ngoài thời gian tuần tra an ninh trật tự, phòng chống Covid-19 trên địa bàn (chủ yếu vào ban đêm), có 8/11 cán bộ chiến sĩ của phường đã có mặt ở KP.6 để phối hợp cùng địa phương thu hoạch lúa.

Vậy là thấp thoáng ngoài ruộng lúa chín có bóng dáng chiến sĩ công an phường . Họ chia nhau đến từng đám ruộng. Khu vực này có 9 hộ dân đang cần hỗ trợ... “Nói thật là chúng tôi đâu có được đào tạo “nghiệp vụ” thu hoạch lúa. Chỉ vì thương dân, muốn giúp dân trong hoàn cảnh ngặt nghèo nên chúng tôi xung phong ra ruộng, lội bùn, vác lúa về cho bà con”, trung tá Thái nói.

Cũng theo trung tá Thái, đợt thu hoạch lúa đã bớt nhọc nhằn phần nào nhờ phương tiện máy gặt đập liên hợp. Các chiến sĩ công an không cần phải dùng liềm cắt từng bó lúa, mà chỉ cần đi sau các máy gặt đập liên hợp, vác những bao lúa trên ruộng ra chân ruộng, chở về... Lúa sau khi thu hoạch được đóng vào bao bì, ghi tên cụ thể từng hộ dân.

“Mình cũng là con nhà nông nên không lạ gì việc thu hoạch lúa. Nhưng nếu anh em khác không quen thì việc phơi nắng giữa đồng cũng mệt lắm. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ của phường đều có sức khỏe . Cứ nghĩ đến việc giúp được bà con lúc dịch bệnh đang phức tạp, chúng tôi rất vui”, trung úy Lê Văn Phong, cán bộ công an P.Đông Giang, nói.

Vừa gặt lúa vừa... bắt trộm

Trong quá trình thu hoạch lúa giúp dân , nhóm cán bộ chiến sĩ công an P.Đông Giang còn… truy bắt kẻ trộm.

Khoảng 10 giờ sáng 21.9, sau khi bốc xong 2 xe chở lúa về nhà cho người dân, nhóm cán bộ chiến sĩ công an ngồi dưới tán cây nghỉ mệt. Lúc này, có 2 thanh niên đi xe máy ngang qua với nhiều biểu hiện nghi vấn. Bằng con mắt nghiệp vụ, một chiến sĩ công an yêu cầu dừng lại thì 2 thanh niên kia phóng xe bạt mạng. “Dù lúc này anh em chúng tôi mồ hôi mồ kê, áo quần dính bùn đất nhưng cũng lập tức truy đuổi. Khi chúng tôi tóm gọn, 2 người này chưa hết ngạc nhiên, bảo ở ngoài ruộng mà lấy đâu ra công an đông thế này”, trung tá Thái kể.

Hai thanh niên bị bắt đều có quá khứ bất hảo với nhiều tiền án trộm cắp, cướp giật, trốn khỏi nơi giam… Tang vật vụ việc thu giữ gồm 1 xe máy, 1 laptop, 5 chiếc điện thoại và 15 triệu đồng tiền mặt. Qua xác minh nhanh, các tài sản trên có liên quan đến nhiều vụ mất trộm tại địa bàn H.Gio Linh. Công an P.Đông Giang sau đó bàn giao nghi phạm, tang vật cho Công an H.Gio Linh để tiếp tục điều tra.

Các chiến sĩ công an đã một công đôi việc: giúp nhà nông mà vẫn làm trọn phận sự giữ gìn an ninh trật tự.