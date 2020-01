Công nghệ ảnh hưởng giới trẻ Việt Nam như thế nào ?

Vào năm 2010, Facebook chỉ mới manh nha vào Việt Nam với lượng thành viên ít ỏi, tuy nhiên sau 10 năm, theo thống kê của Hootsuite (một nền tảng quản lý phương tiện truyền thông xã hội dành cho các blogger, chuyên gia marketing của mạng xã hội ) và We Are Social (công ty toàn cầu chuyên nghiên cứu về truyền thông xã hội) thì lượng người dùng Facebook tại Việt Nam đến tháng 4.2018 là 58 triệu người, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2017, là nước có số lượng người dùng đứng thứ 7 thế giới. Cũng theo thống kê khác của We Are Social thì Facebook là nền tảng được sử dụng phổ biến thứ 2 tại Việt Nam, với số người sử dụng có độ tuổi từ 18-34 chiếm phần đông nhất.