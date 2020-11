Cụm công trình điểm nhấn

Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 của thanh niên Đà Nẵng diễn ra từ tháng 7 - 8, đúng vào thời điểm làn sóng Covid-19 thứ 2 lên đỉnh điểm mà trong đó TP.Đà Nẵng là “tâm dịch” của cả nước. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch, gồm “Mùa hè xanh”, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” đã quy tụ hơn 70.000 tình nguyện viên tham gia. Tất nhiên, song song với “cuộc chiến” chống dịch Covid-19, giới trẻ Đà Nẵng dồn tâm sức hoàn thiện các công trình thi đua chào mừng đại hội.

Xã hội hóa kinh phí

Đến cuối tuần qua, công trình thi công trùng tu di tích lịch sử - văn hóa Giếng Bộng (tại địa chỉ 107 Trưng Nữ Vương, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) với tổng kinh phí 550 triệu đồng do Thành đoàn Đà Nẵng chủ trì đã hoàn thành. Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn, cho biết công trình này là một trong số 3 công trình điểm nhấn của Đoàn thanh niên chào mừng đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22.

Tấm biển giới thiệu tại di tích vừa lắp đặt xong. “Năm 1928, tác phẩm Đường cách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được Chi bộ VN Thanh niên cách mạng đồng chí hội tỉnh Quảng Nam do đồng chí Đỗ Quang làm Bí thư đã bí mật in lại và lưu hành trong tỉnh và miền Trung. Ấn phẩm in băng đông sương do các đồng chí Đỗ Quỳ và Lê Quang Sung thực hiện”. Theo anh Dũng, qua sự giới thiệu của Sở VH-TT, Thành đoàn được biết đây là một công trình có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, di tích này xuống cấp nghiêm trọng nên Thành đoàn đã kêu gọi, vận động nguồn kinh phí để trùng tu.

Công trình điểm nhấn thứ 2 là trồng rừng tại bán đảo Sơn Trà dự kiến sẽ triển khai vào cuối tháng 10, cũng trị giá 550 triệu đồng. Công trình này có góc “tiếp cận” khác: ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, trong đó có voọc chà vá chân nâu vốn được mệnh danh là “nữ hoàng linh trưởng”.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết thêm, đơn vị đang khẩn trương phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai lắp đặt bảng tóm tắt tiểu sử của các Tổng bí thư qua các thời kỳ và Bí thư đầu tiên của Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng Hồ Nghinh tại các tuyến đường đã được đặt tên (trị giá dự án khoảng 250 triệu đồng). “Chúng tôi muốn tuyên truyền cho người dân TP cũng như du khách khi đến với Đà Nẵng biết được những Tổng bí thư qua các thời kỳ là ai, thân thế, sự nghiệp của các Tổng bí thư như thế nào. Chúng tôi không kêu gọi đoàn viên đóng góp, tất cả công trình từ nguồn kinh phí xã hội hóa, vận động các mạnh thường quân”, anh Dũng chia sẻ.