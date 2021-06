‘Đại gia’ 41 tuổi tiết lộ cách ‘tán đổ’ hotgirl kém 16 tuổi

Tình yêu của cặp đôi ‘đại gia’ và hotgirl này được xem như trai tài gái sắc. Bởi Hà My thu hút ánh nhìn của mọi người với gương mặt khả ái, quyến rũ. Cô gái người Hà Nội này từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt Top 15 chung cuộc. Hà My là cựu sinh viên Học viện Ngoại giao, từng gây sốt khi là nữ sinh tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đến Việt Nam dự APEC 2017. Hiện, Hà My đang là MC của VTV24.