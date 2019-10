Đắng cay nghề diễn viên phụ: Quay cảnh có 30 giây mà phơi nắng nguyên cả ngày

Theo Hồ Hữu Quang (23 tuổi, người mẫu và diễn viên tự do tại TP.HCM) thì diễn viên phụ đã là tên gọi tế nhị, còn trước đây thì đa phần được gọi là diễn viên quần chúng.

Bị coi thường và gọi bằng tụi, đám quần chúng

Quang bắt đầu với nghề này từ năm 2017, nhưng trong một dịp tình cờ được bạn bè rủ rê đi quay phim và từ đó bén duyên với nghề chứ lúc đầu Quang không hề có suy nghĩ sau này sẽ theo nghề diễn viên và cũng không có đam mê.

“Lúc đó mình chỉ đi theo bạn bè vì tò mò và cũng muốn kiếm tiền. Nhưng đi rồi lại thấy mình hợp và cảm nhận được mình có cơ hội được thể hiện bản thân nếu đi theo nghề này. Và thế là mình theo nghề từ đó đến giờ”, Quang chia sẻ.

Thế nhưng, những gì Quang phải chịu đựng và trải qua với nghề diễn viên phụ thật sự khiến nhiều khi nghĩ lại Quang cũng thấy giật mình.

Nhiều khi phải phơi nắng dầm mưa cả ngày mà cảnh lên chỉ có 30 giây

“Nhiều người nói nghề diễn viên phụ thật sự bèo bọt nhưng với mình phải nói là cực thì đúng hơn. Vì nhiều điều đắng cay mà người diễn viên phụ phải chấp nhận hết”, Quang giải bài.

Rồi anh chàng kể cặn kẽ hơn: “Như có những lần họ hẹn mình từ 5 giờ sáng mà mãi đến 8 - 9 giờ tối mới quay. Vậy là cả một ngày dài chờ mòn mỏi, gật gù các kiểu. Quay chỉ tầm 15 phút là về nhưng họ sắp xếp ưu tiên diễn viên chính nên diễn viên phụ bao giờ cũng phải đợi. Rồi có những đoạn lên hình chỉ tầm 30 giây nhưng phải phơi nắng cả một ngày dài”.

Quang cũng kể có lần đi casting, công ty báo đậu. Thử đồ các kiểu chỉnh chu hết rồi, đến ngày quay cũng chuẩn bị có mặt từ sớm, lên thử lại bị đạo diễn kêu mặt trẻ quá, đổi người.

“Ngay từ đầu đã xếp mình vào vai đó thì chắc chắn đã thấy mình phù hợp. Cuối cùng lại đổi, thật sự rất buồn. Vì mình đi làm nghề, cũng có cái tôi riêng nên mình cảm thấy thất vọng”, nhớ lại Quang vẫn còn thấy khó chịu.

Cũng theo Quang: “Phơi nắng dầm mưa là chuyện bình thường. Có những người họ coi thường diễn viên phụ và gọi là tụi, đám quần chúng. Rồi kịch vụ (những người nhận show từ nhà sản xuất rồi đăng tuyển diễn viên) phá giá, ép giá, không hỗ trợ cơm nước hay địa điểm quay xa lại không trả thêm tiền, thậm chí còn quỵt tiền cát xê. Đó là những điều rất bình thường mà những diễn viên phụ phải cam chịu”.

“Cát xê bèo thật bèo”

Cũng vào nghề do được bạn bè giới thiệu, Nguyễn Thị Tuyết Trinh (27 tuổi, diễn viên tự do tại TP.HCM) than ngắn thở dài vì nghề quá bèo bọt mà nhiều khi còn bị xem không ra gì.

Điều khiến Trinh chán nản nhất chính là giá cát xê bèo bọt: “Bèo thật bèo, lương thì thấp đã vậy còn bị trừ tiền 10% tiền kịch vụ. Một ngày trung bình chỉ tầm 200.000 đồng, có khi cao hơn nhưng đó là quảng cáo, còn đi phim truyền hình thì thôi rồi, bèo của bèo luôn mà còn không được bao ăn nữa”.

Ngủ vất vưởng chờ cảnh quay

“Vì phải thức khuya dậy sớm mà giá thì bèo bọt. Có khi tối hôm trước quay đến 12 - 1 giờ sáng, nhưng 5 giờ đã bắt có mặt để điểm danh. Đã vậy có những đoàn rất xem thường và không coi diễn viên phụ ra gì. Rồi tận dụng diễn viên phụ như tụi mình đến hết mức có thể. Chưa kể phơi nắng cháy cả da. Mọi người nên đi quay vai phụ đi rồi mới hiểu thế nào là khổ, là cực để sau này có lên vai chính thì biết thương diễn viên phụ hơn”, Trinh than thở.

Quang cũng cho rằng giá cát xê của diễn viên phụ không xứng đáng với công sức mà các bạn bỏ ra. “Kịch vụ họ nhiều khi phá giá để giành công việc với nhau, khi đến tay diễn viên giá cát xê đôi lúc chỉ còn 200-250.000 đồng/ngày/diễn viên. Rồi có khi họ báo 250.000 đồng/ngày, nhưng lên cả ngày chờ không quay gì cả thì chỉ trả cho tụi mình 100.000 đồng tiền xăng để về. Mất toi một ngày và cảm thấy rất uất ức”, Quang kể.

Theo Quang những ngày đầu thường chỉ được nhận những cảnh như làm khách ngồi quán cà phê hoặc làm phục vụ bàn các kiểu… và không có lời thoại nào nhưng cũng phải ngồi chờ cả ngày chỉ để quay một cảnh trong vòng vài giây.

Đi quay để lấy kinh nghiệm

Dù bạn nào kể về nghề cũng rất bất bình với những đắng cay phải chấp nhận, nhưng các bạn vẫn bám trụ và đi theo nghề. Bởi đa phần các bạn đều yêu nghề và muốn được học hỏi kinh nghiệm với nghề...

Quang nhắn gửi: “Nếu bạn chưa có gì cả, chưa ai biết đến bạn hay không có kinh nghiệm diễn xuất thì đi lên từ diễn viên phụ là chuyện rất bình thường. Kể cả nghệ sĩ nổi tiếng cũng có những người đi lên từ diễn viên phụ. Nên khi bạn mới vào nghề, chịu thiệt thòi lúc ban đầu cũng là lẽ đương nhiên. Và nếu yêu nghề thì bạn sẽ đủ động lực để vượt qua tất cả”.

Dù nhiều vất vả nhưng vì yêu nghề nên các bạn vẫn đeo đuổi và mong một ngày được thành công với nghiệp diễn

Trinh thì kể về những kỷ niệm vui với nghề, động lực để cô nàng theo nghiệp diễn viên phụ được 5 năm rồi: “Có lần mình đang quay cảnh ăn cơm xong rồi chửi nhau với diễn viên chính, mà diễn viên chính bị “xì” (đang giận chửi mà cười). Nên đang nhai mấy hột cơm văng hết lên mặt, cười ầm hết cả đoàn. Thế nên cũng có vui có buồn trong nghề. Quan trọng là mình cảm thấy có tâm với nghề thì tổ nghiệp sẽ thương và cho nhiều show hơn”.

Đang theo học tại sân khấu kịch Hồng Vân, Nguyễn Minh Nam (23 tuổi, TP.HCM) đã có một năm theo nghề diễn viên phụ. Do vừa làm công việc khác, vừa theo nghề diễn nên Nam cảm thấy tiền cát xê cho diễn viên phụ không quá bèo bọt. Nam chỉ khẳng định rằng nghề diễn viên phụ rất cực.

“Nhưng mình vui vì những lúc chạy show sấp mặt, hơi cực xíu nhưng mà vui. Hơn nữa dù là diễn viên phụ nhưng đôi lúc đi ra ngoài đường người ta nhận ra mình cũng thấy rất vui và hạnh phúc. Nói chung cái gì cũng có hai mặt của nó, quan trọng là mình có yêu và có muốn gắn bó với nó hay không? Đã yêu rồi thì cực mấy cũng chịu được, chỉ trừ những lúc bị coi thường thì hơi khó chịu và buồn, vậy thôi”, Nam bày tỏ.