Đập lợn đất mua quà cho trẻ ở khu cách ly phòng chống Covid-19

Ngày 2.4, các em nhỏ ở khu cách ly tập trung của tỉnh Nghệ An tại điểm Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 của tỉnh Nghệ An (đóng ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã thích thú khi nhận được những món quà xinh xắn với những lời nhắn gửi dễ thương của các anh chị đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn Nghệ An.

Trên các phần quà đều có lời nhắn với các thông điệp phòng chống Covid-19 như: "Bé hãy tin Việt Nam chúng ta quyết đánh bại Covid-19"; "Luôn giữ ấm và giữ sạch sẽ cơ thể bé sẽ khỏe mạnh"; "Sắp đến sinh nhật bé rồi phải không? Cố gắng lên, lúc đó chúng ta sẽ được ăn bánh gato"...

Các suất quà này được trao riêng cho các em nhỏ đang phải cách ly cùng người thân tại đây. Số quà tặng gồm 500 quả trứng gà, 300 bịch lương khô; nhiều yến hoa quả và bánh kẹo.

Các anh chị cán bộ đoàn và cán bộ khu cách ly chuyển quà gửi tặng các em nhỏ đang cách ly Ảnh Nhật Nam

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Nghệ An, cho biết kinh phí sắm quà này là tiền tiết kiệm mà 7 cán bộ của ban, góp bằng cách nuôi lợn đất hơn một năm qua.

"Mỗi lần các thành viên đi công tác được hỗ trợ công tác phí thì mọi người đều bỏ vào một con lợn đất mà ban "nuôi" chung. Hôm qua chúng tôi đập lợn, đếm được hơn 4 triệu đồng nên phân công nhau đi sắm đồ. Số tiền tuy không lớn nhưng mọi người rất vui", chị Quỳnh nói.

Chị Quỳnh cũng cho biết, trước đó, Ban Tuyên giáo từng nuôi nhiều lợn đất để ủng hộ trẻ em nghèo, người dân vùng lũ.