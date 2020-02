Đâu nhất thiết phải đi chơi đúng ngày lễ tình nhân mới hạnh phúc

Hạn chế ra đường mùa dịch bệnh virus corona Chị Lê Thị Thu Trang, làm thu ngân tại tòa nhà số 485 Lạc Long Quân, Q.11, TP.HCM cho biết, lễ tình nhân sẽ hạn chế ra ngoài đường để bảo vệ sức khỏe. Chị Trang cho rằng lễ Valentine lại ngay cao điểm dịch virus corona, không nên đi xa, và phải hạn chế chỗ đông người. Bọn mình quyết định sẽ bày biện nấu ăn cùng nhau, vừa có không gian riêng lại vừa an toàn cho sức khỏe. Anh Đỗ Tình, nhân viên thiết kế đồ họa, làm việc tại tòa nhà Viễn Đông, số 14 đường Phan Tôn, Q.1, TP.HCM, chia sẻ tôi sẽ làm bữa tiệc nhỏ như là nấu lẩu và các món ăn chúng tôi yêu thích. Có thể vừa ăn vừa xem phim kinh dị cũng được. Tôi thấy không nhất thiết phải đi chơi ở ngoài mới vui. Quan trọng là mình tạo niềm vui đó bằng cách nào thôi. Trần Văn Tâm, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trãi TP.HCM, cho biết: " Mọi khi tới lễ tình nhân là tụi em đi uống trà sữa hoặc đi xem phim. Năm nay do dịch bệnh virus corona chắc là tụi em sẽ nói chuyện và chúc nhau trên điện thoại cho an toàn”