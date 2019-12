'Đấu tranh với thế lực thù địch còn yếu, nhiều mặt trận đang thua'

Đại biểu Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, nhìn nhận hiện nay một bộ phận không nhỏ thanh niên đang xa rời lý tưởng, có cuộc sống thực dụng, buông thả, thậm chí nhiều thanh niên có biểu hiện tung hê, thích thú với các thông tin trái chiều.

“Vậy phải làm thế nào để định hướng cho thanh niên tiếp cận với thông tin đúng, sạch, đúng với chủ trương, đường lối mà Đảng, Nhà nước muốn truyền tải cho thanh niên cũng như nhân dân nói chung?”, đại biểu Khánh nêu vấn đề.

Theo đại biểu Khánh, thời gian qua, các bộ, ngành, trong đó có Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên và cả Bộ Công an , nói nhiều, làm rầm rộ, mạnh mẽ, nhưng “thực tế công tác đấu tranh còn yếu, thậm chí nhiều mặt trận đang thua”.

“Nhiều trang mang màu sắc đỏ thì đối tượng tiếp cận chủ yếu là anh em chúng ta, chúng ta nói cho nhau nghe chứ các thanh niên khác không nghe chúng ta nói. Bài nào mang màu sắc chính trị, tuyên truyền là họ không đọc đến. Trong khi các thành phần phản động viết bài đơn giản chỉ một câu, một bài thơ nhưng hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng trăm triệu lượt view (người xem - phóng viên). Tại sao lại thế?”, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An nêu thực tế.

Từ đó, đại biểu Khánh đề nghị đội ngũ đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc cần phải có 2 yếu tố: đam mê và trình độ, vì “nếu cứ bắt các cán bộ Đoàn, Hội tham gia, chưa chắc đồng chí đó đã thích; mà thích rồi nhưng chất lượng không đủ cũng không hiệu quả”.

Bên cạnh đó, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đề nghị phải tranh thủ mạng xã hội của nghệ sĩ, người có uy tín để tăng mức độ tiếp cận, lan tỏa của những định hướng. Ngoài ra, đại biểu đến từ Nghệ An cũng đề nghị áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn, khống chế các địa chỉ của lực lượng phản động.