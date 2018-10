Dạy học sinh 'nghĩ trước khi chia sẻ' trên mạng xã hội

Hôm nay 27.10, Facebook hợp tác với Viện nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) đã tổ chức chương trình đào tạo Kỹ năng số và An toàn trực tuyến tại Hà Nội cho 1.100 học sinh đến từ hai trường THPT Nguyễn Tất Thành và THCS Nam Từ Liêm, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Ban tổ chức cho biết, buổi đào tạo này là một phần của chương trình Suy nghĩ trước khi chia sẻ (Think Before You Share) tại Việt Nam, được khởi động vào tháng 6 năm nay. Chương trình hiện đang được triển khai trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu đào tạo 50.000 học sinh tại 50 trường THPT và THCS cơ sở về kỹ năng sử dụng mạng xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn lãnh đạo trẻ (những người làm thủ lĩnh trong các tổ chức xã hội, tuổi từ 18 - 25 đã được đào tạo nâng cao năng lực), tập huấn cho các em học sinh từ 13 -18 tuổi, thông qua những hoạt động tương tác và chia sẻ kiến thức. Chương trình đã giúp các bạn thanh thiếu niên tiếp cận các kỹ năng số và an toàn trực tuyến, nhằm tạo nên một môi trường mạng tích cực; thúc đẩy công dân thời đại kỉ nguyên số có trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.

Theo bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng MSD, đối với giới trẻ, mạng xã hội là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, để xây dựng một cộng đồng trực tuyến tích cực, người trẻ cần có kỹ năng và suy nghĩ phù hợp để sử dụng mạng xã hội một cách an toàn.

“Với sự hỗ trợ từ Facebook, chúng tôi đã thiết kế một chương trình hữu ích để giúp các em học sinh biết phân tích nội dung và sử dụng tư duy phản biện, tư duy thấu cảm trên mạng xã hội. Thêm vào đó, một điểm đặc biệt của chương trình là chúng tôi trao quyền cho những lãnh đạo trẻ, tạo cơ hội để các bạn trực tiếp truyền cảm hứng cho các bạn thanh thiếu niên khác - một quá trình giáo dục và giao tiếp bình đẳng, giúp những bạn trẻ đối mặt với thử thách, thể hiện trách nhiệm và trưởng thành. Chúng tôi hi vọng sẽ tạo được một thế hệ công dân số không chỉ có kiến thức mà còn kỹ năng và thái độ phù hợp để sử dụng mạng xã hội thông minh và an toàn”, bà Phương Linh nói

Bà Beth Ann Lim, Trưởng Bộ phận Quan hệ cộng đồng của Facebook cũng cho biết: “Việc giữ cho cộng đồng và thông tin của họ an toàn để mọi người cảm thấy tin tưởng và kết nối một cách có ý nghĩa luôn là trọng tâm của mọi điều chúng tôi làm. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với MSD và các đối tác địa phương để xây dựng những tài liệu hướng dẫn với hi vọng tạo nên một môi trường trực tuyến an toàn cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam”.

Sau khi ra mắt chương trình Suy nghĩ trước khi chia sẻ vào tháng 6, tính đến nay chương trình đã tiếp cận 12.074 học sinh tại 13 trường học trên 4 tỉnh thành, 116 đại diện từ các Tổ chức phi chính phủ, 135 lãnh đạo trẻ và 23 phụ huynh. Bên cạnh các hội thảo và đào tạo, sáng kiến này cũng sẽ cung cấp các tài nguyên và video trực tuyến được Việt hóa, liên quan đến kỹ năng số, an toàn trực tuyến, tư duy phản biện, tư duy thấu cảm. Các tài nguyên này sẽ được chia sẻ bởi Facebook và các đối tác của Facebook trực tiếp tại hơn 50 trường học trên khắp Việt Nam.