Đêm nhạc từ thiện The Light: Mang ánh sáng tới cho người nghèo

Đêm nhạc gây quỹ từ thiện SING FOR THE LIGHT đánh dấu 3 năm dự án The Light trên hành trình mang ánh sáng điện năng lượng sạch cho trẻ em nghèo vùng sâu khắp Việt Nam.

Ra đời vào năm 2016, The Light là dự án cộng đồng hướng đến việc mang ánh sáng điện năng lượng sạch đến cho trẻ em nghèo vùng sâu. Ngoài ra, dự án còn tổ chức các hoạt động vì người nghèo ở nhiều địa phương trên cả nước như trao tặng dụng cụ học tập, hỗ trợ xây dựng trường học, thành lập thư viện. The Light là dự án thực tế do CLB Đông Sài Gòn, một trong 5 chi hội thuộc Liên đoàn Lãnh đạo và doanh nhân trẻ thế giới tại Việt Nam (JCI Việt Nam), thực hiện. JCI được thành lập từ năm 1915 tại Mỹ. Đến nay, JCI đã thu hút hơn 200.000 thành viên trong độ tuổi từ 18 đến 40 gồm các lãnh đạo, doanh nhân và công dân trẻ ở hơn 120 quốc gia trên thế giới.

Chuyến đi của thanh xuân Đầu năm 2017, lần đầu tiên The Light được đưa vào Báo cáo thường niên của Tạp chí JCI Châu Á - Thái Bình Dương. Đến tháng 11.2017, The Light tiếp tục được nêu tên tại Hội nghị JCI thế giới và trở thành dự án tiêu biểu về mục tiêu số 7 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Tiếp nối thành công sau 3 năm lan tỏa, The Light sẽ tổ chức đêm nhạc gây quỹ từ thiện tại trung tâm hội nghị Riverside Palace, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 8.9 tới.