Đến Hội An để trầm mình trong không gian nhẹ nhàng

Bình dị, an lành



15 tuổi, tôi may mắn đậu trường chuyên và bắt đầu cuộc sống tự lập tại vùng đất mới. Hội An đón tôi trong những bỡ ngỡ, rụt rè của cô gái mới lớn. Những ngày đầu sống xa nhà, những tưởng tôi sẽ ủ rũ trong căn trọ hiu quạnh vì nhớ quê, nhớ nhà. Nhưng không, mọi thứ trái hẳn với suy nghĩ của tôi. Hội An thân quen đến nỗi ngay từ lần đầu gặp đã muốn kết thân, đã muốn yêu thật nhiều.

Một đứa hướng nội như tôi được sống trong lòng phố Hội quả là điều tuyệt vời. Từng nhịp thời gian trôi ở Hội An làm tôi có cảm tưởng như nó rơi thật nhẹ, thật khẽ, thật nhịp nhàng. Ai đó thật đúng khi bảo “Nếu cô đơn quá thì hãy đến Hội An”. Ừ đến đi, phố và người nơi đây sẽ ủi an tâm hồn bạn những lúc yếu lòng.

Tụi bạn chung lớp đại học hay bảo tôi: “Hội An có gì mà sao cứ mỗi lần nhắc đến nó, tao thấy mắt mày lại sáng lên đầy vẻ tự hào như thế?”. Hội An có gì ư? Nhiều lắm! Đó là phố cổ với những ngôi nhà bám đầy rêu phong trông rất cổ kính. Màu vàng của tường nhà quyện với màu xanh của rêu tạo nên một không gian nhẹ nhàng, mềm mại. Nếu muốn cảm nhận sự yên bình của phố Hội, hãy ghé nơi đây vào buổi sớm - khi ánh bình minh vừa ló dạng, những tia nắng nhẹ xuyên qua từng mái nhà, vương lên tóc những người dạo phố thật tinh khiết, an lành.

Ảnh: Huỳnh Thảo

Dạo phố cổ buổi sớm sẽ ít người hơn, bạn sẽ có được khoảng không riêng rảo từng bước chân trong tiếng nhạc không lời phát ra từ những ngôi nhà trong phố. Đâu đó, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh những chú xích lô nói với nhau về bài báo mới đọc sáng nay hay nói vài ba câu chuyện phiếm rồi phá lên cười thật to đúng chất hào phóng của người Quảng.

Check in mọi lúc, mọi nơi

Hội An đẹp trong từng con phố, từng mái nhà, từng ô cửa,… Thật sự, đứng ở góc nào trong lòng phố cổ, bạn đều có thể ghi lại những khoảnh khắc cho riêng mình. Chính vì vậy mà chẳng có gì ngạc nhiên khi hằng ngày, có biết bao cặp tình nhân đến đây để chụp ảnh cưới, có nhiều tập thể đến để chụp kỷ yếu và vô số những người du lịch khác đến trong nụ cười tươi trước máy ảnh.

Như một thứ men lạ, Hội An làm người ta say đắm chẳng muốn về. Mỗi góc phố, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều có cái đẹp riêng của nó. Sáng thì nhịp sống chầm chậm, trưa thì vội vã hơn còn khi tối về, Hội An chìm ngập trong những lung linh của đèn lồng, chìm trong những tiếng nói cười của người qua lại. Có lẽ, buổi tối thì cuộc sống nơi đây mới bắt đầu. Phố sáng rực bởi những ánh đèn, dòng người đông hơn, ca hát bài chòi, các trò chơi dân gian bắt đầu. Xa xa bên quảng trường, những bạn trẻ tụ lại, vui cười, đàn hát cùng nhau. Nhưng có một điều đặc biệt là dù cho buổi tối nhịp sống có ồn ào hơn nhưng Hội An vẫn giữ được sự trầm mặc, cổ kính, nhẹ nhàng chẳng thể hòa lẫn với bất cứ nơi đâu mà những ai sống và từng đặt chân đến nơi đây thì mới có thể cảm nhận được.

Hội An là thế. Cái gì cũng nhẹ nhàng, cũng đáng yêu mà khi lỡ đặt chân đến rồi, bạn sẽ nhớ, sẽ thương và muốn quay lại.

Hội An là chốn cho những trái tim đang yêu tìm đến nhưng cũng là nơi để những ai đang buồn, đang cô đơn tìm về. Về với phố Hội đi, phố sẽ ôm, thì thầm và nạp năng lượng cho bạn để tiếp tục cuộc hành trình của đời mình.

Giờ đây, tôi đã bay nhảy tại một vùng đất mới nhưng mỗi lần về quê, tôi lại ghé thăm nơi đây như tìm về những khoảng ký ức một thời, tìm về với những an lành cho cuộc sống bộn bề. Hãy cứ thử đến nơi đây một lần để hiểu cảm giác “phải lòng một thành phố lạ” là như thế nào? Mọi thứ nơi đây sẽ không làm bạn thất vọng.