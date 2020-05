Đi bơi khi chưa hết dịch, liệu có an toàn ?

Cần hết sức cẩn thận Bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh, giảng viên bộ môn tai mũi họng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, cho biết bơi là một bộ môn thể thao rất tốt cho sức khỏe vì được vận động toàn thân. Trong mùa nắng nóng hiện nay thì mọi người thường đi bơi rất nhiều, tuy nhiên nước ta vẫn chưa công bố hết dịch bệnh Covid-19, do đó cần hết sức cẩn thận. “Người đi bơi phải lựa những hồ bơi công cộng đạt tiêu chuẩn an toàn theo tổ chức thể thao quốc tế như hồ đã được xử lý nước clo sát khuẩn, có bảo hộ an toàn... Bên cạnh đó, người đi bơi cũng phải có ý thức về việc ăn mặc đúng quy cách, vệ sinh thân thể trước và sau khi tắm. Đặc biệt, những người có bệnh lây nhiễm như đau mắt đỏ, cảm cúm... thì không được phép bơi”, bác sĩ Minh cho biết. Những người có bệnh lây nhiễm thì không nên đi bơi Ảnh: Tấn Đạt “Mặc dù virus corona không sống lâu trong môi trường nước nhưng khi người bơi có những động tác như ngóc đầu lên thở, ho, khạc nhổ thì vẫn có thể lây nhiễm khi mà tiếp xúc gần. Do đó, ban quản lý hồ bơi cần phải giám sát chặt chẽ khi đón khách vào, đồng thời cần giới hạn số lượng người đi bơi thích hợp với sức chứa của hồ bơi”, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ.