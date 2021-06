Đoàn thanh niên Bộ Công an phát động ủng hộ tuyến đầu chống dịch

Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Công an kêu gọi toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên công an nhân dân nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, phát huy trách nhiệm trong tham gia phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, nơi cư trú…