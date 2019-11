Đừng coi thanh niên là đối tượng yếu thế

“Đổi vai” sẽ khiến QH mất quyền kiểm soát hoạt động xây dựng luật? Thảo luận tại hội trường về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sáng 21.11, nhiều ĐB Quốc hội (QH) không nhất trí với việc “đổi vai” giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật cho Chính phủ (thay vì các ủy ban của QH như hiện nay). ĐB Nguyễn Mai Bộ (An Giang), “với tư cách người đã trực tiếp tham gia chỉnh lý luật từ đầu kỳ đến giờ”, cho rằng nếu chọn đổi vai là “QH mất quyền kiểm soát hoạt động xây dựng luật”. “Thực tiễn hoạt động tiếp thu trong thời gian vừa qua, tôi khẳng định 80% các bộ, ngành không muốn tiếp thu (ý kiến góp ý luật của ĐBQH). Khi đấy, ĐBQH trở thành người đi chợ để trả giá, còn người đưa ra hàng có bán hay không là quyền của họ”, ĐB Bộ nói. “Một điều đáng buồn nữa”, theo ông, là “có vị lãnh đạo Bộ gây sức ép cho ĐBQH khi ĐB phát biểu trái với quan điểm của Bộ mình”. Do đó, “đổi vai” là một phương án không nên chọn. ĐB Nguyễn Mai Bộ cho rằng vấn đề luật bất cập, yếu kém hiện nay có 2 nguyên nhân: thứ nhất là yếu tố con người, kể cả (năng lực của) cán bộ vụ, kể cả ĐB; thứ hai, một số ủy ban không mạnh dạn thực hiện kết luận của Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu là “kiên quyết trả lại luật không đảm bảo chất lượng”, chứ không phải do “vai” giải trình, tiếp thu. Đồng tình với quan điểm này, ĐB Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) cho biết: Phương án đổi vai không phải mới, vì trước đây Chính phủ đã đề xuất và QH không chấp nhận. Nữ ĐB cho rằng, nếu để cơ quan trình luật chủ trì tiếp thu luôn thì sẽ khó đảm bảo hài hòa giữa trách nhiệm bảo vệ đến cùng các chính sách của Chính phủ và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐB, nhất là trong trường hợp chỉ đạo của Chính phủ và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khác nhau. Ngược lại với quan điểm này, khi thảo luận tại tổ, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga lại nêu ra điểm “ngược đời” là khi thẩm tra luật, ủy ban thẩm tra càng phản biện sâu sắc thì sau đó lại càng phải đi giải trình chính ý kiến của mình, vì sau kỳ họp trình là đến ủy ban thẩm tra chủ trì giải trình, tiếp thu. ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cũng cho rằng sẽ là không hợp lý khi cơ quan chủ trì soạn thảo “nặn” dở luật rồi không làm nốt, mà chuyển sang QH. Vũ Hân